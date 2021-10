Desde temprano, barilochenses y turistas recorren los puestos de Bariloche a la Carta

"Son 6.000 metros cuadrados, con la presencia de 120 productores rionegrinos que tendrán la oportunidad de mostrar sus productos. Se esperan nada menos que 25.000 visitantes". De esta forma, luego de proceder al tradicional corte de cinta, se dio por inaugurada la octava edición de Bariloche a la Carta este viernes por la mañana, en el Centro Cívico.

Si bien la apertura al público estaba prevista para las 14, ya desde bien temprano, barilochenses y turistas comenzaron a recorrer la feria donde productores rionegrinos exhiben todo tipo de productos. "No esperábamos tanta circulación desde tan temprano sino más bien a partir de la tarde. Tampoco pensamos que habría tanta gente por la pandemia. Estamos sorprendidos", reconoció una productora oriunda de Viedma.

"Bariloche está de pié. Esperamos un fin de semana espectacular. Quiero hacer un especial reconocimiento a quienes lo intentaron y no pudieron llegar: emprendedores, empresarios y Pymes", señaló Claudio Roccatagliata, el presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche.

A su turno, el intendente Gustavo Gennuso reconoció el trabajo conjunto del municipio, el gobierno provincial y el sector privado. "Este corte de cinta nos permite dejar el pasado atrás y hablar de lo que va a pasar. Es la puerta de entrada al futuro. Tenemos un destino turístico que, demostró en plena pandemia, que todos quieren venir", dijo.

1/ 2 La octava edición de Bariloche a la Carta comenzó con la afluencia de gran cantidad de barilochenses y turistas. Foto: Marcelo Martínez 2/ 2 La octava edición de Bariloche a la Carta comenzó con la afluencia de gran cantidad de barilochenses y turistas. Foto: Marcelo Martínez

Al mediodía, bajo un sol radiante cuando el termómetro marcaba los 14 grados, Jorge Pascualiani, turista de Santa Fe, recorría los puestos de los productores. "Estamos desde hace siete días. Hace 10 años que vengo a Bariloche. Siempre tratamos de venir en primavera porque florece todo", argumentó. Cuando supo del lanzamiento de Bariloche a la Carta, decidió no perderse la muestra. "Hay bastante gente recorriendo para la hora. Y cosas bastante interesantes", consideró.

Lorena Jorge, de Cipolletti, explica una y otra vez sobre los fideos saborizados que produce desde 2017 y hoy distribuye en Neuquén, el Alto Valle de Río Negro, Bariloche, Córdoba, Buenos Aires, Bahía Blanca y Tucumán. "Son verduras disfrazadas de fideos, en realidad. Es la tercera vez que participamos de Bariloche a la Carta porque vendemos, nos conoce más gente e ingresamos a más comercios", señaló. Detalló que ofrecen más de 20 variedades de sabores (Malbec, ajo negro, acelga, remolacha, cilantro y hongos, entre otros).

Carlos García, turista de Tigre, recorría los puestos junto a su esposa. "Llegamos esta semana y justo coincidió con el Bariloche a la Carta. Sacamos el paquete en junio porque ya estábamos los dos vacunados. Nos gusta porque vemos una variedad de cosas raras y estamos comprando bastante hasta que se nos agote la plata", dijo.

Graciela Asti, de provincia de Buenos Aires, acomodaba varios productos en una bolsa. "No conocía Bariloche y era mi sueño venir. No me quedo quejar: vi nevar, ahora tenemos tiempo bueno. Me voy más que feliz. Cuando supe de este evento, decidí venir porque soy gastronómica también, así que me llevo varias cosas", expresó, mostrando su bolsa.

"Las nueces se pueden poner en bolsitas más chicas y frizarlas. Pero una vez que se desfrizan, ya hay que usarlas", le indicaba Bruno De Rosa, a una mujer. No es la primera vez que participa con Allhué, su emprendimiento, en Bariloche a la Carta. "Soy productor desde hace 30 años y la plantación está en Idevi. Si bien nuestro producto ya está en Bariloche, aprovechamos para venir y distribuir mercadería", aseguró.