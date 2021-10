Esperan tanta gente que aconsejan viajar a Bariloche sólo con reserva

Bariloche ingresa hoy al esperado fin de semana largo desbordada de turistas, al punto de que la recomendación de última hora es no viajar sin alojamiento reservado o prepararse para “dar muchas vueltas” antes de encontrar alguna plaza disponible.

La ocupación estimada estaba ayer en el 80%, con proyecciones en algunos segmentos de llegar al 92%, según señalaron desde la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica. La ciudad cuenta con unas 33.000 camas, aunque casi un 25% está destinado al turismo estudiantil, que trabaja con aforos. De modo que la estimación es que Bariloche alojará a partir de hoy a unos 25.000 turistas.

Ese movimiento se alimenta en un alto porcentaje de viajeros de proximidad, que se mueven en vehículo propio. Aunque también se registró una demanda sostenida de traslados aéreos, que colmaron su capacidad. Desde hoy el aeropuerto local recibe entre 13 y 15 vuelos de línea por día.

El cálculo de cuánta gente eligió a Bariloche para estas minivacaciones no es sencillo porque hay una cantidad importante que no pasa por los alojamientos formales y se se hospedan en departamentos no registrados que contratan por internet o bien paran en casas de familiares.

El presidente de la Asociación Hotelera, Claudio Roccatagliata reconoció que el actual fin de semana largo es el primero en casi dos años que registra una afluencia turística similar a las de la prepandemia. Dijo que el factor determinante fue la desregulación sanitaria casi completa que dispuso el gobierno nacional.

La gente puede salir ahora con menos recaudos y hay además un arrastre importante del Bariloche a la Carta”, Claudio Roccatagliata, presidente de la Asociación Hotelera.

En el verano pasado, con la primera apertura, y también en la temporada invernal Bariloche trabajó con una ocupación que alcanzaba -en el mejor de los casos- el 60 ó 70% de las que resultaban normales hasta 2019. Recién ahora los operadores turísticos reconocen que por volumen y demanda no hay diferencia con la situación previa a la irrupción del Covid-19. Lo único que extrañan todavía es el público extranjero y su alto poder de gasto.

Roccatagliata aseguró que los beneficios de la actual oleada de viajeros alcanzan a toda la oferta alojativa por igual. “Los bungalows están casi llenos, la hotelería del centro está muy bien y también la de los kilómetros -refirió-. La gente puede salir con menos recaudos y hay además un arrastre importante del Bariloche a la Carta”.

Indicó que el festival gastronómico que arranca hoy en el Centro Cívico fue objeto de un importante esfuerzo promocional que “da sus frutos” y también incluye promociones de dos por uno en alojamientos que “son muy aprovechados por la gente”.

Se le suman los descuentos en restoranes de alta gama que son imposibles de encontrar en otras épocas del año, de modo que muchos turistas dedican parte de su escapada a disfrutar de esa oferta.

Todo indica que el clima aportará su parte para que los visitantes la pasen bien. El termómetro marcó ayer a media tarde algo más de 16 grados y para hoy y mañana están previstas jornadas de pleno sol con temperaturas que rondarán los 21 grados.

El termómetro marcó ayer a media tarde algo más de 16 grados y para hoy y mañana están previstas jornadas de pleno sol. Foto: Marcelo Martínez

Aun así, el cerro Catedral tiene todavía algo de nieve y el servicio para esquiadores y snowboardistas en las pistas superiores está garantizado hasta el lunes, cuando se daría por cerrada la temporada. Según informó Capsa, los medios de elevación exclusivos para peatones serán la telecabina Amancay y la silla Diente de Caballo, mientras que los esquiadores tendrán a disposición la telesilla séxtuple, la cuádruple y la línea Lynch. El pase diario cuesta 4.100 pesos.

Motor económico

La afluencia turística también impactó en otros servicios como el alquiler de autos, que tiene una amplia oferta en la ciudad y trabajará estos días “al 80 ó 90%”, según indicó José Lepio, uno de los prestadores del sector.

Aseguró que Bariloche tiene un parque de 3.000 vehículos disponibles y la demanda es alta porque “ya no tantos grupos, mucha gente viaja ´individual´ y alquila vehículo” y también porque “las tarifas están muy competitivas”. El auto más barato se puede arrendar por 4.200 pesos por día.

En las agencias de turismo esperan cosechar también los beneficios de la ocupación casi plena de la ciudad. Cristina Girgenti, de Natural Travel, dijo que “los paseos en barco son los más demandados” y ya no quedan lugares en las embarcaciones para conocer Isla Victoria o Puerto Blest durante el fin de semana. La tarifa, con ingreso al parque y traslado incluido hasta el puerto, es de 6.300 pesos por persona.

Respecto de las otras excursiones Girgenti explicó que el momento actual es “de transición” entre el invierno y el verano y varias de las opciones “de aventura” todavía no están operativas. Dijo por ejemplo que “el rafting se arma solo un par de días por semana”, pero sí existe oferta para los paseos “tradicionales” como Circuito Chico, Tronador y San Martín de los Andes.

Reconoció también que por razones de costo la gente “recorre mucho en su propio vehículo o toma transporte público” para conocer sitios de interés como el cerro Otto, Campanario o el bosque Llao Llao.

Buena perspectiva

Aunque toda la atención está puesta en sacar el mayor provecho a este fin de semana extendido, los operadores turísticos también miran el futuro inmediato y aseguran que la perspectiva es muy auspiciosa. Señalaron que abundan los indicadores sobre el mantenimiento de un nivel aceptable de ocupación desde mediados de octubre hasta las fiestas de diciembre, cuando arranque la temporada alta de verano.

Algo de eso ya ocurrió durante agosto y septiembre, cuando la baja no resultó tan pronunciada como algunos esperaban. Lepio lo explicó de este modo: “un empuje importante es el programa Previaje, porque los descuentos que aplica Nación son muy atractivos, pero también se nota el impacto de los pasajes que se vencen. Las compañías aéreas fijaron el 20 de diciembre como límite para canjear losLa foto en las letras corpóreas en la costa del lago ya es un clásico. viajes que estaban contratados y no se hicieron por la pandemia. Y son muchísimos. Es gente que iba a irse a Europa y lo cambia para viajar por el país. Incluso hemos tenido gente que viene una vez y otra vez a las pocas semanas, para no perder el beneficio. Está bueno porque esto da mucho trabajo y ayuda a recuperarnos”.