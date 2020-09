Cortaron distintos accesos a Añelo sobre la Ruta 7

Desocupados de Añelo volvieron a las rutas esta mañana, a partir de las 5, y cortaron varios accesos a la localidad sobre la Ruta 7. Por segundo día consecutivo los manifestantes se apostaron en la calzada para impedir el paso de vehículos pertenecientes al sector petrolero. Exigen que las empresas absorban la mano de obra local. "Es un pueblo chico y no podemos tener la cantidad de desocupados que tenemos", enfatizó el vocero Oscar Bustos.

Los bloqueos se ubican en el ingreso a la ciudad sobre la Ruta 7, en el paraje Tratayen, en la Batería 3 y el cruce del dique con Fortín de Piedra. Restringen el paso de rodados pertenecientes al rubro hidrocarburífero, pero dejan circular particulares y emergencias.

No descartan cortar otros puntos claves a lo largo de la mañana. Ayer comenzaron cortando la Ruta 17 y luego se fueron trasladando a diferentes accesos.

El representante del grupo señaló que no tuvieron un respuesta favorable por parte de las operadoras petroleras. Bustos sostuvo que en el corte de ayer, superaban los 3.000 vehículos sobre la calzada: "Vemos pasar el trabajo por el pueblo". Afirmó que las empresas han recibido mano de obra desde otras localidades, pero no han contratado personas oriundas de la capital.

Bustos contó que son más de 100 los trabajadores desocupados que buscan una fuente de trabajo. Indicó que algunos llevan un año sin trabajar, otros entre nueve y seis meses y muchos otros perdieron sus empleos durante la pandemia. Agregó que son mano de obra capacitada, lista para desempeñarse en el rubro petrolero.

El representante de los manifestantes explicó que no abundan las "changas" en una localidad tan chica: "Tenemos que pelearnos unos con otros". Por eso remarcó que necesitan un trabajo de forma urgente. Añadió que no tienen problema en integrarse al sector agrícola, pero sostuvo que el rubro no tiene la capacidad para absorber a 100 personas desempleadas.

Esperan que los funcionarios medien en el conflicto, y contribuyan para que las empresas petroleras contraten mano de obra local.