Cinco Saltos

Recomiendo humildemente el video en youtube del Dr. Roberto Castellano presidente de la ONG Pro-vida y la Dra. Chinda Brandolino, médico legista en el programa “ bajo la lupa”- twiter@ la Lupa 26 Paulino Rodrigues – Despenalización del aborto, el debate de lo que habla el país-, para lo cual transcribo algunos grafs como orientación y conceptos.

Llegó a nuestro país Margot Thomas una directora del Banco Mundial quien sugiere que como nuestro país tiene un 30% de pobreza se debe implementar el aborto. ¿Que tiene que ver la pobreza con el aborto? La realidad es que esto es un plan de genocidio. El presidente Macri cuando fue al Congreso Eucarístico se pronunció a favor de la vida a pesar de que en su equipo tiene funcionarios de primera línea en contra.

Los partidos políticos, en particular los de izquierda que lo plantearon en su plataforma sacaron el 3% de los votos. Plantear el debate del aborto es un engaño electoral y un genocidio. Además es inconstitucional por prohibición de la misma en el art. 75 incisos 22 y 23 y el código civil del 2015 en el artículo 19 dice: “se es persona en el mismo momento de la concepción” además la Argentina no tiene pena de muerte y el congreso no está facultado para aprobar una ley de este tenor y se la puede declarar inconstitucional, y, desde el punto de vista moral totalmente inaceptable.

Es una farsa que esto sea un programa de la salud pública. El Protocolo del Ministerio de Salud es criminal con el indefenso. Un aborto es biológicamente una violencia tremenda contra la mujer.

“El aborto nunca es seguro con ninguna práctica” es una operación a ciegas, se mata el bebé con pinzas o forceps y luego se realiza el raspado con el bisturí para sacar el resto, pudiendo producirse una hemorragia cataclísmica seguida de muerte. Se ve claramente que esto no resuelve el problema de la pobreza y mucho menos reduce la mortalidad.



Silvano Giacolla Caruso

DNI 8.119.343