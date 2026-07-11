El jefe del Servicio Penitenciario bonaerense picó en punta para ser juez en Neuquén

El jefe de las cárceles bonaerenses quiere mudarse a Neuquén para integrar el Poder Judicial de la provincia. Xavier Areses logró el mejor promedio en la etapa de antecedentes del concurso para cubrir el cargo de juez de Ejecución Penal del interior.

El abogado conduce el servicio penitenciario desde hace ocho años, cuando lo designó la exgobernadora María Eugenia Vidal en 2018, y continuó durante la gestión de Axel Kicillof.

El puesto vacante en Neuquén tiene competencia en todo el interior, aunque el ganador o ganadora cumplirá funciones en la ciudad de Zapala.

Actualmente la provincia atraviesa una crisis producto de la sobrepoblación en las unidades de detención. De hecho fueron las dos juezas de Ejecución, Raquel Gass y Alicia Rodríguez, las que tomaron la decisión de cerrar las cárceles en 2022 por las condiciones de hacinamiento en las que se encontraban los presos. Progresivamente han ido flexibilizando el ingreso.

Areses es abogado egresado de la Universidad Católica de Salta y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Fue candidato a intendente de General San Martín (en el conurbano bonaerense) en 2011 y concejal de la misma localidad por Unión-PRO entre 2009 y 2013.

Puntaje por antecedentes y nuevas convocatorias

El funcionario lidera el orden de mérito de antecedentes con un promedio de 8,82 puntos. Le sigue Andrea Calarame, de la Oficina de Seguimiento y Ejecución Penal de Cutral Co, con 6,86. El tercer lugar lo ocupa Débora Medel, abogada de Neuquén, con 6,37 puntos.

Esta última candidata impugnó las calificaciones que le habían otorgado algunos de los consejeros y sumó puntaje. Esto le permitió desplazar a Patricio Fernández Menta, asistente letrado de la fiscalía de Zapala, que había quedado originalmente en el tercer puesto.

La segunda etapa es la evaluación técnica. Se realizará tras el receso invernal. El examen escrito está previsto para el 29 de julio y el oral para los días 30 y 31 de julio. El jurado que intervendrá lo integran Diego Zysman Bernaldo e Ignacio Pombo.

En paralelo a este concurso hay dos convocatorias abiertas para cubrir tres cargos de jueces de Garantías en Neuquén capital, que deberán asumir funciones de Ejecución. Uno de los llamados está en marcha y ya cerró el plazo de inscripción.

El otro se abrió esta semana y es múltiple. Son dos cargos los que están en juego. Quienes quieran anotarse podrán hacerlo del 24 al 28 de agosto.