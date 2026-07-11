Esto es En Off: las escenas más curiosas de la política de Neuquén y Río Negro que dejaron la última semana

Neuquén

El teorema también llega al Concejo

El viejo teorema de Baglini encontró un nuevo escenario. Centenario aprobó la banca vecinal y el debate obligatorio entre candidatos a intendente. Una combinación que promete micrófono abierto para ideas brillantes… y otras que solo sobreviven mientras el poder está lejos. Ahora también habrá diez minutos reglamentarios para comprobar cuánto resisten las promesas cuando se acercan al gobierno.

Un ojo en la cancha y otro en la política

Hay quienes cambian la camiseta después del partido; otros aprovechan el entretiempo para militar. Carlos Quintriqueo festejó el triunfo de la Selección, pero no dejó que la euforia le hiciera perder el ritmo de campaña. Apenas terminó el encuentro, volvió a reunirse con vecinos para hablar de la situación económica y de sus propuestas.

Operativo y análisis táctico

El operativo de seguridad terminó convertido en análisis futbolístico. El comisario Marcos Mazzone salió a explicar el dispositivo por los festejos de Argentina, pero un oyente lo llevó directo al banco de suplentes de la TV deportiva. Entre recuerdos de viejos partidos y comentarios tácticos, terminó analizando el juego con el entusiasmo de quien todavía espera que lo convoquen para relatar el segundo tiempo.

Cuando el fixture puede más que la diplomacia

Ni la integración binacional pudo competir con un Mundial. En Taquimilán organizaron un triangular entre Argentina y Chile para celebrar la amistad entre ambos países, pero el calendario futbolero terminó robándose toda la atención. Incluso circuló una teoría imposible de comprobar: que el intendente Juan Carlos Montesino prefirió quedarse al costado de la cancha antes que exponerse a las cargadas.

El campeón llegó primero, sin alargues

Hubo campeón sin necesidad de VAR ni penales. La Sociedad Rural del Neuquén organizó un Mundial de Departamentos y Aluminé levantó la copa de los votos antes de que empezara cualquier discusión arbitral. El único riesgo de lesión fue el dedo de tanto hacer clic.

Río Negro

Vamos con Todos, principal oposición

Los números también hacen política. Durante el primer semestre, la bancada Vamos con Todos presentó 223 proyectos, de los cuales 66 fueron iniciativas de ley, casi el 29% del total ingresado en la Legislatura. Desde el bloque destacaron que esos registros lo consolidan como el principal espacio opositor.

Otro exintendente que quiere volver

Las vueltas de la política nunca pasan de moda. Carlos Johnston prepara un nuevo intento para regresar a la intendencia de Catriel. Después de dos mandatos y un paso por la Legislatura, perdió la última elección frente a Daniela Salzotto. Ahora, mientras recompone vínculos con JSRN, vuelve a sonar su nombre.

Un debate legislativo que no se cierra

Los bloques suspendidos siguen dando que hablar. La Legislatura mantiene sus siete bancadas originales luego de que la mayoría frenó las resoluciones del vicegobernador Pedro Pesatti para crear Cambia Río Negro y La Libertad Avanza. En los hechos esos espacios funcionan, aunque en la web legislativa Cambia todavía figura «en suspenso».

El intendente que viajó a Kansas

Un video terminó revelando un viaje que pasó desapercibido. Diego Ramello procuró mantener bajo perfil durante su paso por Estados Unidos en pleno Mundial, pero apareció filmando con su celular al cronista de TyC Sports dentro del avión rumbo a Kansas. Dicen en el Valle Medio que aprovechó el viaje por la competencia de natación de su hija y luego se regaló unos días para ver a la Selección.

La firma sugestiva del streamer Gennuso

Las tres G alimentan las especulaciones. Gustavo Gennuso sigue fortaleciendo su faceta de streamer para difundir propuestas y cuestionar la gestión provincial. Ahora sumó una firma que despertó interpretaciones: #Las3G. Más de uno ya traduce esas iniciales como «Gustavo Gennuso Gobernador».