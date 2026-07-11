Aitué: Neuquén licitó una obra de $9.200 millones para crear un nuevo barrio en San Martín de los Andes

En el 2020 se hizo el canje de terrenos del centro por 12,5 hectáreas en Chacra 30 y se planificó el barrio (Sanmartininforma)

La política habitacional de Neuquén sumó un nuevo capítulo con el llamado a licitación para la urbanización integral del barrio Aitué, en San Martín de los Andes.

La convocatoria, realizada por la Unidad Provincial de Enlace de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), permitirá ejecutar las obras de infraestructura necesarias para poner en condiciones 200 lotes ya preadjudicados a familias de la localidad.

La inversión supera los 9.200 millones de pesos y será financiada parcialmente mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno de los principales organismos multilaterales que respaldan proyectos de infraestructura urbana en Argentina. El plazo de ejecución previsto es de 540 días corridos e incluye la construcción de redes de agua potable, cloacas, energía eléctrica, apertura de calles, caminería y arbolado urbano.

La licitación representa el paso más importante desde que comenzó a gestarse el proyecto urbanístico, luego de varios años de planificación entre el municipio de San Martín de los Andes y el Gobierno provincial. La iniciativa apunta a responder a uno de los problemas estructurales de la ciudad cordillerana: el acceso al suelo urbano para los residentes permanentes en un mercado inmobiliario fuertemente condicionado por la actividad turística.

Una respuesta a la emergencia habitacional

El barrio Aitué nació como una estrategia para ampliar la oferta de suelo urbano destinada exclusivamente a familias de San Martín de los Andes. El proyecto se originó mediante el canje de cuatro terrenos municipales ubicados en una zona céntrica por un predio de más de 12 hectáreas en Chacra 30, donde posteriormente se desarrolló el diseño urbanístico.

La directora del Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat, Carolina Maya, recordó que la iniciativa surgió en un contexto de fuerte presión sobre el mercado de la vivienda.

«Este proyecto nació hace dos años en el marco de la emergencia habitacional que sufre San Martín de los Andes, una realidad compleja y común a varias ciudades de la provincia, especialmente aquellas con una fuerte matriz turística que impacta en el mercado de alquileres«, explicó.

Luego del canje de tierras se realizaron estudios geológicos, hídricos y topográficos, además de los ordenadores urbanísticos que definieron la ubicación de viviendas, espacios verdes y reservas fiscales. En marzo de 2024 se concretó el sorteo que determinó la preadjudicación de los 200 lotes entre familias inscriptas en el Registro Provincial de Vivienda (Ruprovi) y en el registro municipal.

«Los terrenos ya tienen nombre y apellido»

Una de las particularidades del proyecto es que los futuros propietarios ya conocen cuál será su lote, aunque el barrio todavía no cuenta con infraestructura. Esa situación permitió conformar una organización comunitaria que acompañó el desarrollo técnico del emprendimiento.

«Las familias todavía no habitan el espacio físico, pero constituyeron un colectivo de gestión autogestiva muy fuerte junto a nosotros«, señaló Maya.

La funcionaria destacó que el emprendimiento no contempla la comercialización abierta de terrenos, ya que todas las parcelas fueron asignadas mediante el proceso público de preadjudicación.

«No hay lotes en venta. Es un barrio donde los terrenos ya tienen nombre y apellido«, afirmó.

Además, explicó que, mediante una ordenanza municipal de prepago, las familias comenzaron a cancelar el valor de sus terrenos aun antes de contar con los servicios básicos. «Las familias, sustentadas en la confianza hacia el Estado local, están pagando su lote de manera anticipada. Una vez ejecutadas las obras de infraestructura, se formalizarán las adjudicaciones definitivas», indicó.

Una obra con impacto regional

El proyecto no solo apunta a urbanizar un nuevo barrio, sino también a fortalecer la infraestructura de una amplia zona del oeste de San Martín de los Andes. Entre las obras previstas figura la construcción de un tanque de agua con capacidad para un millón de litros, nuevas redes cloacales y un nexo eléctrico que conectará las chacras 22 y 30.

«Las obras civiles del barrio Aitué generarán un impacto directo en los 200 beneficiarios e indirecto en casi 15.000 habitantes de los cordones del Chapelco«, aseguró Maya.

Otro de los aspectos distintivos será la incorporación del arbolado urbano como parte de la infraestructura básica, una iniciativa desarrollada junto con la Universidad Nacional del Comahue.

«Implementamos una alianza con la Universidad Nacional del Comahue para que sea el primer barrio que contemple el arbolado público planificado como un servicio ambiental indispensable, a la par de la luz o el agua«, explicó la funcionaria.

La red de gas natural no integra esta primera etapa de la licitación. Sin embargo, Maya sostuvo que existe la expectativa de incorporarla en una fase posterior, una vez ejecutadas las obras principales.

El financiamiento internacional y la política de infraestructura

La participación del BID permite afrontar una inversión de gran magnitud que difícilmente podría financiarse únicamente con recursos municipales. En los últimos años, la Provincia recurrió a organismos multilaterales para ejecutar proyectos de infraestructura vinculados con vivienda, saneamiento, conectividad y desarrollo urbano.

En este caso, el Gobierno provincial, a través de la UPEFE, será el responsable de administrar el financiamiento y supervisar la ejecución de la obra, mientras que el municipio continuará interviniendo en el proceso de adjudicación definitiva de los lotes y en la consolidación institucional del barrio.

«Esperamos que se presenten varias empresas para poder concretar esta infraestructura tan esperada«, expresó Maya.

Con la apertura de la licitación comienza ahora la etapa decisiva de un proyecto que demandó años de planificación y acuerdos entre el municipio y la Provincia. Si los plazos previstos se cumplen, Aitué dejará de ser un plano urbanístico para convertirse en un nuevo barrio destinado a aliviar uno de los principales desafíos de San Martín de los Andes: ampliar el acceso al suelo y a la vivienda en una de las ciudades con mayor presión inmobiliaria de la Patagonia.