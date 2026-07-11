Necrológicas de hoy, sábado 11 de julio de 2026

GUENUMIL, MARIA ANGELICA Falleció en Neuquén el día 8 de Julio a la edad de 67 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, serán inhumados a las 11:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

CASALI, JUAN MARTIN Falleció en Neuquén el día 8 de Julio a la edad de 50 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Rep. de Italia 3979, fueron inhumados a las 15:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF.

MONTORO, SUSANA Falleció en Neuquen el día 8 de Julio a la edad de 80 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 12:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquen SERVICIO SOCIAL CALF.

CUPER, MIGUEL ANGEL Falleció en Allen a los 76 años. El Colegio de Abogados de General Roca participa su fallecimiento y acompaña a su esposa María Ines Escales, a sus hijos y demás familiares en estos momentos tan dolorosos.