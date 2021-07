Detectan un crecimiento de casos de coronavirus en San Martín de los Andes

La ciudad de San Martín de los Andes ha registrado un incremento de casos de coronavirus desde el momento en que comenzaron a arribar turistas a la localidad.

“Hubo un pequeño aumento en comparación entre la primera quincena de este mes y la segunda”, manifestó la nueva jefa de Zona Sanitaria IV Cecilia Alonso Perín. Sin embargo, manifestó que –en la mayoría de los casos- “estamos controlando la situación” y que se realiza un seguimiento epidemiológico semanal para evaluar su evolución. Consideró que este crecimiento de contagios "tiene que ver con el movimiento que generan las vacaciones” y que no requiere establecer nuevas restricciones por parte de las autoridades del Comité de Emergencias local.

La funcionaria manifestó que hay camas disponibles en las terapias de los centros de salud de esa ciudad. Hay in paciente no covid internado en la Clínica Chapelco y 3 pacientes covid (y no covid) en el hospital local.

También especificó que en el Centro Modular se realizan hisopados.

Qué dicen las estadísticas epidemiológicas

El parte provincial del 27 de julio indicó que hay 178 casos activos en san Martín de los Andes. Se trata de la tercera ciudad con más casos activos en la provincia, detrás de Neuquén capital y Plottier.

Desde el 19 de julio hasta el 27 de ese mes se han detectado 156 casos. El promedio de los últimos 7 días fue de 16,8.

El parte epidemiológico local indicó que hoy se registraron 14 nuevos contagios por coronavirus en esa ciudad y que hay 166 casos activos.

Hay 4 pacientes graves y 3 moderados en la Clínica Chapelco, 4 graves y 3 moderados en el Hospital Local.