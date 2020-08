Detectaron 52 nuevos casos y 38 pacientes se curaron en Bariloche

La secretaria de Políticas Públicas de Salud del gobierno provincia, la médica Mercedes Ibero, informó esta noche de martes que en las 24 horas últimas se confirmaron 52 nuevos casos positivos de personas que contrajeron la COVID-19, que transmite el nuevo coronavirus.

También, se detectó 1 caso positivo en Dina Huapi y 1 en El Bolsón. Además, Ibero destacó que 38 pacientes de esta ciudad recibieron este martes el alta clínica porque se recuperaron.

Comunicó que el 73 por ciento de las camas de terapia intensiva, que están disponibles en el hospital Ramón Carrillo y los sanatorios, están ocupadas. “Quedan 11 camas libres de terapia intensiva en todo Bariloche”, manifestó.

Desde marzo hasta la fecha, 1.109 personas de Bariloche contrajeron la enfermedad. La información oficial destaca que 618 pacientes se recuperaron y 19 murieron. Quedan por el momento 472 personas contagiadas internadas y aisladas.

Ibero dijo que se acercaron 15 personas recuperadas en Bariloche a donar plasma, pero tras los estudios “simplemente pudieron donar 3 personas”. “Por eso es tan importante que todos se acerquen”, pidió la médica. Recordó que se trata de “un acto de servicio, de amor al otro”. Aclaró que en el hospital “no van a pagar nada ni por la donación ni porque le pasen plasma”.

Hoy vi varios escritos en las redes sociales sobre juzgar, nombrar personas; lo único que les pido es que vuelvan a entender todos, que el que se contagió coronavirus no fue a buscar contagiarse”. Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud de Río Negro.

Por eso, solicitó respetar. “Saber que somos pacientes con COVID realmente asusta, porque uno cree que puede ser de los que están graves, y nadie fue a buscarlo”.

“Ayudemos al que lo está pasando, porque la verdad que con acusar no logramos que el virus se vaya o que no haya más virus”, pidió. “Fijémonos cada uno de nosotros de qué manera ayudamos a no contagiarnos y no contagiarnos nosotros ni contagiar a los demás”, pidió Ibero.

Reiteró que cada una de las decisiones “que vamos tomando lo hacemos basándonos en lo que nos está diciendo Nación”. Dijo que Nación cambió el concepto y definió el caso positivo por nexo epidemiológico y no por hisopado. Explicó que dispuso para casos muy especiales la internación domiciliaria, como alternativa para no colapsar el sistema sanitario.

Explicó que la internación domiciliaria “no es para cualquiera, tienen que tener el lugar específico para estar aislado, porque si no se siguen contagiando”.

“Poder elegir quiénes son las personas que podrían hacerlo en su casa es todo un trabajo del grupo de epidemiología de cada uno de los hospitales que se va analizando”, destacó.

Reiteró que la única manera de evitar el contagio es respetar el distanciamiento, pensar que el que está enfrente tiene la COVID-19. Por eso, la recomendación es mantener los 2 metros de distancia, usar el tapabocas, no compartir el mate, una botella, un cigarrillo, no se abrazarse, no besarse.

“Si yo tuviese que tomar una decisión solo por Salud, estaríamos guardados en nuestras casas hasta que aparezca la vacuna”, admitió.

Ibero informó esta noche en conferencia de prensa que 3 pacientes murieron (2 mujeres de Roca y 1 de Allen) y se recuperaron 97 personas (incluidas las 38 de Bariloche) y se conformaron 187 nuevos contagiados (sumados los 52 de esta ciudad).

Desde principios de marzo, cuando se detectaron los primeros casos positivos en Río Negro, hasta la fecha, 3.195 personas contrajeron la COVID-19 en la provincia de los cuales 1.945 se recuperaron y 95 murieron.

Quedan aún 1.155 contagiados, indicó Ibero: 472 de Bariloche, 204 de Roca, 118 de Cipolletti, 92 de Villa Regina, 61 de Ingeniero Huergo, 52 de General Conesa, 29 de Ingeniero Jacobacci, 25 de Chimpay, 24 de Allen, 20 de Cervantes, 14 de Dina Huapi, 8 de Fernández Oro, 6 de Campo Grande, 5 de Cinco Saltos, 5 de Mainque, 5 de El Bolsón, 4 de Comallo, 4 de General Godoy, 3 de San Antonio Oeste, 2 de Viedma, 1 de Coronel Belisle y 1 de Guardia Mitre.