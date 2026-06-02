Voraz incendio en Cipolletti: el fuego arrasa con un depósito de La Anónima, hay pérdidas totales

Desde la madrugada de este martes 2 de junio, un voraz incendio arrasa con el depósito de La Anónima, ubicado sobre la calle Tres Arroyos, justo al costado de las vías del tren, en Cipolletti. El siniestro provocó pérdidas totales, el colapso de la estructura y obligó a un despliegue de emergencia con dotaciones de Bomberos de varias localidades del Alto Valle.

La emergencia comenzó alrededor de las 3:00 de la madrugada. En pocos minutos, las llamas tomaron el control del edificio y levantaron una columna de humo negro que llegó a observarse desde Neuquén y Fernández Oro.

Fotos: Florencia Salto.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de Cipolletti, Fernández Oro y Neuquén, al igual que personal de Defensa Civil y SIARME. La magnitud del fuego es tal que ocasionó un derrumbe parcial del techo y las paredes. Las autoridades ordenaron el corte total del tránsito en la calle Tres Arroyos y los accesos linderos para blindar la zona.

Fotos: Florencia Salto.

En paralelo, Edersa anunció la suspensión del servicio de energía electrica para estos sectores de la ciudad: barrio Manzanar, Santa Clara (parcial), Mariano Moreno (parcial) y Belgrano (parcial), calle Toschi en su totalidad, hasta ruta Nacional 22; y sectores aledaños.

Por el momento no hay víctimas fatales ni heridos de gravedad. Las pérdidas en el lugar son totales.

Florencia Salto.

Según indicó el intendente de la ciudad, Rodrigo Buteler, el incendio «está contenido» pero las dotaciones continúan en alerta ante la presencia de productos inflamables dentro del depósito. Además sostuvo que habrá «humo durante el resto de la jornada».

En paralelo indicó que se buscará determinar qué dio inicio al fuego en el depósito.

Foto: Florencia Salto.

Voraz incendio en un depósito de Cipolletti: Edersa corta la luz en diversos sectores de la ciudad

El devastador incendio en el depósito de La Anónima obligó a la distribuidora EdERSA a cortar de urgencia el suministro eléctrico en un amplio sector de Cipolletti.

Por un pedido expreso de los Bomberos Voluntarios ante el peligro del colapso de las líneas, las cuadrillas operativas sacaron de servicio un alimentador troncal de media tensión (13,2 kV), una medida de seguridad pública crítica mientras el fuego sigue fuera de control al costado de las vías.

El apagón afecta de forma total a la calle Toschi hasta la Ruta Nacional 22, y de manera parcial a los barrios Manzanar, Santa Clara, Mariano Moreno y Belgrano.

Los operarios de la firma rionegrina evalúan contrarreloj realizar maniobras de transferencia de carga para devolverle la energía a los vecinos afectados, siempre y cuando el trabajo de las dotaciones de rescate en el predio de la calle Tres Arroyos lo permita.