En Viedma se definen los alegatos en el juicio a los exintendentes de Sierra Grande por Techo Digno

Juan Carlos Chirino es el abogado del exsecretario Ernesto Noel, que integró el gobierno municipal de Tamburrini. Foto: Marcelo Ochoa.

El juicio por la causa Techo Digno en Sierra Grande ingresa en su etapa final. Este martes se desarrollará la última audiencia del debate oral con la exposición de los alegatos de las partes, luego de que este lunes se cerrara la ronda de testigos.

En el proceso se juzga a seis exfuncionarios municipales, entre ellos los exintendentes Renzo Tamburrini y Nelsón Iribarren, en una causa que investiga el manejo de fondos nacionales destinados a la construcción de 40 viviendas.

Cómo será la jornada clave de alegatos en el juicio por Techo Digno

Este martes, antes de los alegatos, el Tribunal habilitará la posibilidad de que los imputados declaren, instancia en la que no se descarta que alguno de ellos haga uso de la palabra. Luego será el turno de la fiscalía y las defensas, que expondrán sus teorías del caso y conclusiones finales. La audiencia podría no concluir en la jornada y extenderse a la próxima semana, según la programación prevista.

El lunes no se alcanzó un acuerdo respecto del orden de las exposiciones, lo que motivó la postergación del cierre del debate.

La etapa de testigos finalizó con la declaración por Zoom del perito calígrafo Patricio Roldán, convocado por la fiscalía, quien ratificó la autenticidad de las firmas en los certificados de ejecución de obra cuestionados en la investigación.

La causa analiza la administración de fondos enviados por Nación al municipio de Sierra Grande durante distintas gestiones. Según la acusación, el nivel de ejecución de las obras habría sido inferior a los montos efectivamente transferidos.

Los fiscales Juan Pedro Peralta y Yanina Estela Pasarelli sostienen que existió una maniobra basada en certificaciones de avance de obra presuntamente falsas que habrían permitido la continuidad de los desembolsos nacionales.

Certificaciones, pagos y fondos nacionales: los dos ejes de la acusación

La acusación se divide en dos hechos. El primero corresponde a la gestión de Tamburrini, donde se habría certificado un avance cercano al 71% cuando posteriormente se determinó una ejecución del 42,21%, alcanzando también a los exsecretarios Mauro Tamburrini (Gobierno) y Ernesto Noel (Obras).

El segundo hecho se atribuye a la gestión de Iribarren, por pagos vinculados a movimientos de suelo realizados con fondos nacionales antes de su asunción, con la intervención de las exfuncionarias Claudia Alvariño (Gobierno) y Miguel Mesa (Obras Públicas).

Los hechos están encuadrados en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y con los alegatos de este martes el juicio ingresa en su tramo decisivo.