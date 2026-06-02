La cordillera de Neuquén y Río Negro bajo alerta por lluvia: zonas afectadas y ¿qué pasa con los chaparrones en el Alto Valle?

Junio inició con mucha inestabilidad climática, desde el lunes la región del Alto Valle fue centro de un precipitaciones que no cesaron durante todo el día e incluso se mantuvieron hasta este martes. Al mismo tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por lluvia, pero esta afectará principalmente a la región cordillerana de Neuquén y Río Negro.

Te contamos en detalle, cuál es el pronóstico del tiempo de este martes 2 de junio de 2026.

Zonas afectadas por la alerta de lluvia}

Respecto a la alerta, el organismo informó que la cordillera será afectada por lluvias persistentes. «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados en forma local», resaltó.

Luego de esto detalló que las zonas afectadas, son:

Cordillera de Huiliches

Cordillera de Lácar

Sur de Aluminé

Los Lagos

Bariloche

Cordillera de Pilcaniyeu

Cordillera de Ñorquincó

La franja horaria más complicada, según el reporte, será la noche y la madrugada del miércoles, aunque no se descarta el registro de chaparrones aislados durante todo el día.

¿Qué pasa con la lluvia en el Alto Valle?

En la región del Alto Valle se prevé que las precipitaciones de nivel leve, pero constante, continúen durante la mañana, al menos hasta media mañana. A continuación te detallamos el pronóstico por ciudad: