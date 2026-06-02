La cordillera de Neuquén y Río Negro bajo alerta por lluvia: zonas afectadas y ¿qué pasa con los chaparrones en el Alto Valle?
Las precipitaciones no cesan en el Alto Valle. A esto el Servicio Meteorológico Nacional le sumó una alerta de nivel amarillo por lluvia que afectará únicamente a la región cordillera. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo de este 2 de junio.
Junio inició con mucha inestabilidad climática, desde el lunes la región del Alto Valle fue centro de un precipitaciones que no cesaron durante todo el día e incluso se mantuvieron hasta este martes. Al mismo tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por lluvia, pero esta afectará principalmente a la región cordillerana de Neuquén y Río Negro.
Te contamos en detalle, cuál es el pronóstico del tiempo de este martes 2 de junio de 2026.
Zonas afectadas por la alerta de lluvia}
Respecto a la alerta, el organismo informó que la cordillera será afectada por lluvias persistentes. «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados en forma local», resaltó.
Luego de esto detalló que las zonas afectadas, son:
- Cordillera de Huiliches
- Cordillera de Lácar
- Sur de Aluminé
- Los Lagos
- Bariloche
- Cordillera de Pilcaniyeu
- Cordillera de Ñorquincó
La franja horaria más complicada, según el reporte, será la noche y la madrugada del miércoles, aunque no se descarta el registro de chaparrones aislados durante todo el día.
¿Qué pasa con la lluvia en el Alto Valle?
En la región del Alto Valle se prevé que las precipitaciones de nivel leve, pero constante, continúen durante la mañana, al menos hasta media mañana. A continuación te detallamos el pronóstico por ciudad:
- General Roca: Se anticipa una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 9°C. Durante la mañana se prevén lluvias aisladas (probabilidad de precipitación del 10 – 40%) con una temperatura de 9°C y vientos de 13 – 22 km/h del sur. Hacia la tarde el cielo estará parcialmente nublado, alcanzando la máxima de 16°C con vientos constantes de 13 – 22 km/h del sur. Por la noche, el cielo se presentará mayormente cubierto con una temperatura de 13°C, viento del sur a 13 – 22 km/h y fuertes ráfagas que oscilarán entre los 51 – 59 km/h.
- Neuquén: La jornada registrará una máxima de 16°C y una mínima de 9°C. La mañana iniciará con probabilidad de lluvias aisladas (entre un 10 – 40%), una temperatura de 9°C y vientos de 7 – 12 km/h del este. En la tarde, las condiciones mejoran a cielo parcialmente nublado con 16°C y vientos de 13 – 22 km/h del sur. Para la noche el cielo pasará a estar mayormente cubierto con 13°C, manteniendo vientos del sur de 13 – 22 km/h y ráfagas intensas de 51 – 59 km/h.
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