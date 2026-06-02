Necrológicas de hoy, martes 2 de junio de 2026

GONZALEZ, MARCELO FELIPE Falleció en Senillosa, Neuquén, el 29 de mayo del 2026 a la edad de 77 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos velados en sala «E» de Senillosa, serán inhumados a las 10 Hs del dia 30 en el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

ANTE, MARIA NORBERTA Falleció en la ciudad Neuquén el 29 de mayo del 2026 a la edad de 91 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos velados en sala G de calle Rep. Italia, fueron inhumados en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

VILURON, ORLANDO Falleció en Neuquén el día 29 de Mayo a la edad de 83 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron ihumados en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

MONTANARI, MARIA ESTER (TOTA) Fallecio en Gral. Roca a los 81 años. Sus hijos. Sus nietos: Merlina y Juan Pablo. Y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 13 en el Cementerio Parque Las Fuentes. Afiliada a I.A.P.S.SERVICIO:EMPRESA DINIELLO

EPUEQUE, CESAR RUBEN Falleció en Neuquén el 31 de mayo del 2026 a la edad de 62 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos velados en sala A de calle Bahía Blanca, serán inhumados a las 11 Hs del dia 01 de Junio en el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

CAMPOS, JOSE ATILIO Falleció en Fernandez Oro el día 31 de Mayo a la edad de 72 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, serán inhumados a las 12:00hs. En el Cementerio de Fernandez Oro. SERVICIO SOCIAL CALF

Monti, Guillermo Angel Compañeros del Juzgado de Faltas Nro 2 acompañan en este momento de profundo dolor a la familia de Guillermo Monti tras su fallecimiento y elevamos una plegaria en su memoria.

RACEDO, JESUS ANTONIO Falleció en Gral. Roca a los 71 años. Su esposa: Rosa Delia Aguirre. Sus hijos: María Virginia, Jesús Saúl y María Delia. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 13 en el Cementerio Parque Las FuentesSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

FURLOTTI, ENRIQUE CESAR Directorio, Gerencia y Personal de Servipet S.A. participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan en este momento de dolor a Andrés y Celeste Furlotti, como así también a toda su familia, y elevan una oración en su memoria.

Furlotti, Enrique Cesar Personal de Centro Offset SRL: Norberto, Mónica, Gastón, Marcelo, comunican su fallecimiento el 31/05/2026 y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en este momento de dolor.