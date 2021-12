Detectaron que querían sacar caldo de sidra y bloquearon el ingreso a La Reginense

La jornada de reclamo por salarios adeudados en la Cooperativa La Reginense, finalizó con un bloqueo de los trabajadores en la planta de firma ubicada a pocos metros de la zona céntrica de la ciudad, al detectar un intento de traslado de caldo de sidra que desde hace meses permanece en piletas de la bodega.

El dato sobre el posible traslado de caldo de sidra fue aportado por personas que adviertieron la presencia de un camión cisterna dentro del predio de la firma por lo que alertaron a los trabajadores que desde la mañana realizaban una concentración en la Plaza de los Próceres para recordar los 92 años del nacimiento de la cooperativa y para reclamar por los salarios adeudados y el cierre de la empresa.

El grupo se trasladó hasta las puertas de la Cooperativa donde se encontraron con un camión cisterna que se disponía a trasladar caldo de sidra que desde hace varios meses permanence en las piletas. Por la presencia del camión, los trabajadores solicitaron la presencia de personal policial que ingresó al predio para constatar la situación.

«No sabemos si realmente se pudo sacar el caldo. Si se sacó caldo para la venta, ese dinero se debe volcar a las cuentas de los trabajadores para ir saldando parte de la deuda que mantienen«, indicó Ricardo Marín, uno de los trabajadores de planta permanente de la cooperativa a los que se les adeudan 12 meses de sueldo, quien estuvo acompañado por operarios de la planta de empaque.

Agregó que «nosotros no podemos comprobar en las piletas si sacaron o no caldo. Por las manchas que quedaron, estimamos que sí cargaron caldo; pero no sabemos la cantidad. La gente que estaba con el camión, dicen que no cargaron».

Para evitar nuevas maniobras similares con el retiro de elementos del interior de la planta, los trabajadores decidieron mantener una permanencia en las puertas de la empresa.

Marín insistió que «queremos una pronta respuesta a nuestro reclamo, hemos insistido por todos lados. Estamos esperando de los políticos, de los funcionarios que están de turno que se acerquen a dar una solución, porque ellos son parte de lo que nos está pasando a nosotros acá en la empresa.