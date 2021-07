Detuvieron a una Youtuber cubana mientras salía en vivo por televisión

La youtuber cubana, Dina Stars, fue detenida por la policía de su país mientras salía en vivo en una entrevista televisiva. La nota era con el programa Todo es Mentira del canal Cuatro de España.

En un momento de la charla, mediante una videollamada, la influencer asegura que "la seguridad está afuera" y sale a atender. Después de unos minutos de incertidumbre, la joven volvió a aparecer en cámara y contó que la iban a detener.

"Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar", denunció Stars. Acerca de las razones por las que la llevaban, comentó: "no lo sé, me pidieron que los acompañara".

Dina, de 25 años, es actriz y activista. Se manifestó en más de una ocasión en contra del régimen cubano. Su posicionamiento le generó mayor repercusión fuera de su país.

ESTÁN SEMBRANDO EL MIEDO EN EL PUEBLO, ESO ES LO QUE EL QUIERE QUE NOS ACOBARDEMOS Y DEJEMOS DE EXIGIR NUESTROS DERECHOS! QUE ASCO DE PRESIDENTE COÑO! #SOSCUBA — Dina Stars 😌 (@Dinastars_) July 13, 2021

El año pasado afirmó que tuvo "tres oportunidades" de irse de Cuba pero que las rechazó al decir que "es mi tierra, mi gente, mi vida". En esa ocasión, dijo que le daba "asco el sistema".

Stars participó de una marcha multitudinaria contra el gobierno el domingo en La Habana y lo compartió en su cuenta de Youtube.

En los últimos días, Cuba vive días de tensión con movilizaciones en distintos puntos del país con denuncias de represión y violaciones de los Derechos Humanos.