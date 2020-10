Di Tella: “No podemos darle la espalda al río”

El intendente Claudio Di Tella definió a Cipolletti como una ciudad pujante, con un crecimiento comercial, frutícola, universitaria e industrial “que supo tener asociado e integrado un desarrollo urbanístico moderno, accesible y amigable para generar los espacios que atraigan a la gente a vivir en nuestra ciudad”. En este sentido indicó que se está trabajando en nuevas modificaciones al código de Planeamiento Urbano.

El jefe comunal destacó que uno de los principales ejes históricos -y con mucho presente- son las tomas. Indicó que hubo avances en materia de regularización de varios asentamientos. “La titularidad de las tierras nos permitió iniciar las obras de electrificación con el Obrero B, Nueva Esperanza y Puente Santa Mónica -Las Perlas-. Regularizamos la propiedad de las tierras del barrio Labraña. Mejoramos los servicios eléctricos en cuatro asentamientos de la zona sur de la ciudad. De los 42 asentamientos de la ciudad en poco tiempo de gestión tuvimos acciones concretas en 12”, indicó.

Otra obra que se está ejecutando es el asfalto del Barrio Manzanar y San Lorenzo. También se avanzó con Vialidad Nacional para discutir el proyecto sobre el trazado de la Ruta 22. El Ejecutivo promueve una avenida interna pero sin renunciar a la construcción de esta ruta por la barda Norte, “lo que permitiría mayor desarrollo hacia ese sector conjuntamente con el ferrocarril en ese lugar para cuando aumente la explotación de Vaca Muerta y no se parta la ciudad en dos”.

El municipio también avanza con la construcción de un Centro Integral para la Tercera Edad en el Distrito Vecinal Noreste (DVN), obras de cloacas para ese sector y la pavimentación de la calle Maestro Espinoza que conectará la ciudad en la zona norte en sentido este/oeste aliviando el tránsito de la Ruta 65.

El municipio acordó con la provincia la construcción de 31 módulos habitacionales para migrar a los ocupantes de la zona del ferrocarril y la construcción del parque central de la ciudad en esta zona.

Sobre la mesa de reuniones del despacho de la intendencia, el celular de Claudio Di Tella ensaya un baile frenético al compás de los mensajes que llegan sin cesar. “No para”, contó después el intendente de Cipolletti y continuó: “Los primeros meses fueron una locura, todo el día, había mucho desconcierto entre los vecinos”. El jefe comunal reconoce que pasó momentos “duros”, de mucho estrés por el impacto del aislamiento, tanto a nivel social como sanitario. Además, adelantó que este proceso “va para largo”.

Si bien la pandemia por el coronavirus marcó la agenda y el ritmo de la gestión, el intendente aseguró que Cipolletti “está en marcha” y que se reactivaron varias obras importante para la ciudad.

“La vida sigue. Nosotros hemos sido muy aperturistas porque sabemos de la necesidad de la gente, pero tenemos que tener claro que tenemos que cuidarnos. Este virus existe, es altamente contagioso y mata”.

El mundo cambió y la vida de Di Tella también. Una de las cosas que más agradece es que le haya tocado atravesarlo en Cipolletti, ciudad que eligió para vivir. “Lo que me da mucha paz es que me haya tocado acá, en mi ciudad, con mi familia cerca”, destacó el médico que hasta el año pasado estaba al frente del Ipross y pasaba la mayor parte del tiempo en Viedma.

“La pandemia me cambió completamente, no tenés días, horarios, que el teléfono suena a cualquier hora. Fue duro no haber podido festejar los 80 años de mi vieja y tener que celebrar cumpleaños de mis nietos por Zoom. Claro que quiero abrazar a mis familiares, tenemos una cultura de mucho contacto, pero no podemos. A mí me cuesta y es duro y en la función pública te cambia la vida porque casi no te deja margen para la personal”, detalló.

El médico dio su visión sobre el impacto del aislamiento. “Toda crisis produce daños, pero deja enseñanzas que si bien pueden debilitar a la larga nos fortalecen como personas. Genera una experiencia única en un escenario inigualable. La cuarentena más allá de haber sido una muy buena herramienta sanitaria para tratar de prevenir males mayores produce un desgaste físico y psíquico enorme en toda sociedad”, reflexionó. Agregó que el humor social cambió completamente: “Nadie, ni el más pesimista, hubiera imaginado estar viviendo un momento así en el mundo”.

El extitular del Ipross destacó que durante los primeros meses del aislamiento hubo un “importante” trabajo de asistencia. “Prácticamente se triplicó la asistencia. Muchas personas que nunca habían necesitado del Estado comenzaron a demandar. Creo que hemos respondido bien y lo seguimos haciendo”, indicó.

En números 42 tomas son las que registra el Municipio en Cipolletti. Di Tella contó que ya intervinieron sobre 12.

Una ciudad amigable

El jefe comunal se guardó algunos detalles de los anuncios que hará hoy en el marco de los festejos por el nuevo aniversario de la ciudad: el 117, pero adelantó que uno de los principales objetivos es llegar a fin de año con la ampliación del Plan Director de Desagües Cloacales finalizado.

El proyecto garantizará el tratamiento del 100 por ciento de los efluentes de Cipolletti y Fernández Oro. Esto permitirá que todo lo que llega al río estará tratado y “así permitirá mejorar la calidad del agua de la Isla Jordán”.

“Nosotros pensamos un Cipolletti con un crecimiento de cara al río. No podemos seguir viviendo dándole la espalda al río. La planta va a permitir que todo el vertido al río sea agua tratada, se va a deja de eliminar crudo. De a poco esto va a ir purificando y va a permitir que tengamos una Isla Jordán mucho más amigable”, destacó.

Adelantó que hay varios proyectos de espacios verdes y el desarrollo de ciclovías por todo el casco urbano de la ciudad.

Otro de los objetivos del municipio es avanzar con la obra de la ruta 22.

“Toda crisis produce daños, pero deja enseñanzas. Nadie, ni el más pesimista, hubiera imaginado estar viviendo un momento así en el mundo”. Claudio Di Tella, intendente de Cipolletti

“Nosotros pensamos un Cipolletti con un crecimiento de cara al río. La planta va a permitir que todo el vertido al río sea tratado”. Claudio Di Tella, intendente de Cipolletti

Las prioridades para el primer año de gestión

El intendente Claudio Di Tella definió a Cipolletti como una ciudad pujante, con un crecimiento comercial, frutícola, universitaria e industrial “que supo tener asociado e integrado un desarrollo urbanístico moderno, accesible y amigable para generar los espacios que atraigan a la gente a vivir en nuestra ciudad”. En este sentido indicó que se está trabajando en nuevas modificaciones al código de Planeamiento Urbano.

El jefe comunal destacó que uno de los principales ejes históricos -y con mucho presente- son las tomas. Indicó que hubo avances en materia de regularización de varios asentamientos. “La titularidad de las tierras nos permitió iniciar las obras de electrificación con el Obrero B, Nueva Esperanza y Puente Santa Mónica -Las Perlas-. Regularizamos la propiedad de las tierras del barrio Labraña. Mejoramos los servicios eléctricos en cuatro asentamientos de la zona sur de la ciudad. De los 42 asentamientos de la ciudad en poco tiempo de gestión tuvimos acciones concretas en 12”, indicó.

Otra obra que se está ejecutando es el asfalto del Barrio Manzanar y San Lorenzo. También se avanzó con Vialidad Nacional para discutir el proyecto sobre el trazado de la Ruta 22. El Ejecutivo promueve una avenida interna pero sin renunciar a la construcción de esta ruta por la barda Norte, “lo que permitiría mayor desarrollo hacia ese sector conjuntamente con el ferrocarril en ese lugar para cuando aumente la explotación de Vaca Muerta y no se parta la ciudad en dos”.

El municipio también avanza con la construcción de un Centro Integral para la Tercera Edad en el Distrito Vecinal Noreste (DVN), obras de cloacas para ese sector y la pavimentación de la calle Maestro Espinoza que conectará la ciudad en la zona norte en sentido este/oeste aliviando el tránsito de la Ruta 65.

El municipio acordó con la provincia la construcción de 31 módulos habitacionales para migrar a los ocupantes de la zona del ferrocarril y la construcción del parque central de la ciudad en esta zona.