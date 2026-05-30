¿No sabés qué leer? Los seis libros imperdible de la semana: entre memoria, misterio y barrio

Maite

Fernando Aramburu

Maite significa amor en euskera y es el nombre de la protagonista absoluta de esta novela triste y delicada con la que Fernando Aramburu (autor de la exitosa “Patria”) vuelve a escribir sobre los vascos, en una saga que se inició en 2006 con los cuentos de “Los peces de la amargura”.



San Sebastian, julio de 1997. Mientras su marido esta de viaje por trabajo, Maite recibe a su hermana Elene, que, tras pasar varios años en Estados Unidos, vuelve a su ciudad porque la madre de ambas ha sufrido un ictus. Maite es una mujer de mediana edad, culta y sensible, que trabaja como traductora y tiene un temperamento conciliador. Elene, en cambio, es pragmática, con un aire de superioridad que choca constantemente con la entrega calmada de Maite.

Tambien evitan mirar de frente la tensión social que las rodea. Es que el relato va del 10 al 13 de julio de 1997, cuatro días grabados a fuego en la memoria colectiva del país: el secuestro por parte de ETA del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, y la amenaza de su ejecución si no se cumplían sus demandas políticas. Fueron cuatro días agónicos que cambiaron para siempre la reacción de la sociedad vasca a los crímenes de ETA.



Mientras el mundo exterior está pendiente del reloj por el secuestro, la novela muestra al lector un espacio doméstico donde el drama privado compite en intensidad con la tragedia histórica.

El pequeño estudio de los recuerdos perdidos

Sanaka Hiiragi

Hirasaka regenta un estudio de fotografía en la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Cuando sus clientes acuden a su negocio, él les da la bienvenida con una taza de té, les comunica que han fallecido y los prepara para despedirse. Antes de que abandonen ese lugar de paso, les entrega una pila de fotos de su vida para que elijan una por año. Además, tienen la oportunidad de revisitar el pasado y capturar un instante importante para ellos.

Hecho esto, Hirasaka coloca las imágenes en un proyector y su invitado puede ver pasar su vida ante sus ojos. Tres personas llegan al establecimiento para embarcarse en su último viaje: Hatsue, una anciana exprofesora; Waniguchi, un miembro de la yakuza, y Mitsuru, una niña que sufrió un trágico destino. Sin embargo, mientras lleva a cabo su trabajo, Hirasaka se ve asediado por una pregunta que es incapaz de responder… ¿Dónde están sus propios recuerdos?

El olor de los días felices

Marta García Pons

Hasta donde te puede llevar una idea? En la década de 1920, una época de profundos cambios sociales, la protagonista dará un giro a su vida y vivirá una apasionante aventura a la conquista de sus sueños. Barcelona, 1928. Anna Expósito es una joven huérfana que ha crecido en la Casa de la Misericordia. Su afición por el cine, las revistas femeninas y la cosmética han hecho de ella una muchacha independiente que quiere disfrutar de la vida. A su salida del orfanato, empieza a trabajar como dependienta en una droguería donde conoce el arte de la persuasión y las últimas novedades en artículos de belleza.

Cuando por casualidad descubre la fotografía de una mujer que podría ser su madre, emprende una búsqueda que la llevará por diferentes lugares, desde Sant Feliu de Guixols y Madrid hasta la exótica Filipinas. Durante un camino lleno de dificultades y sorpresas, Anna se convertirá es una de las primeras mujeres publicistas de la época.

La forma del derrumbe

Laura Cukierman



Un domingo cualquiera, Sofía baja al hall y una vecina le pregunta qué es todo eso que están diciendo sobre su hijo. Antes de poder entender, Sofía ya está en la comisaría, donde le leen un informe, le hablan de una causa, de un juzgado, de una detención.

Cuando Federico —hijo único, diecisiete años, alumno promedio, el que lavaba los platos sin que nadie se lo pidiera— es detenido por liderar una banda que robaba a vecinos y amigos, algo se desmorona. Y hay un detalle que termina de romper la escena: el chico pide un abogado propio, uno que ella no conoce, y se niega a recibir a su familia.



La novela transcurre en las veinticuatro horas posteriores a la detención. En ese lapso se desarma una familia como cualquier otra: una madre que oscila entre la negación y la rabia, entre el hijo que creyó conocer y esa figura extraña en la que parece haberse convertido. Y alrededor, la mirada de los otros: los que opinan, los que juzgan, los que creen tener respuestas.

¿Qué tanto saben, realmente, una madre o un padre sobre su hijo?

Laura Cukierman construye una historia compleja, atravesada por contradicciones humanas: entre la maternidad y la culpa, la intimidad y la exposición, el amor y el delito.

Rock barrial

Juan Diego Incardona



Villa Celina vuelve a hacerse presente: el campito, los vecinos, los obreros, los amores, los amigos.

Juan Diego Incardona (Buenos Aires, 1971), hijo de un padre tornero y una maestra, es uno de los referentes de la narrativa argentina contemporánea. Con una prosa inconfundible, construyó una zona literaria propia —la del conurbano bonaerense— que ya es marca de identidad.



Ha publicado Objetos maravillosos (2007), Villa Celina (2008), El campito (2009), Amor bajo cero (2013), Las estrellas federales (2016) y La cárcel del fin del mundo (2019).

Ticniks

Autor/a Meritxell Martí

Ilustrador/a Xavier Salomó



Una colección infantil en la que cada libro tiene como protagonista a un peluche diferente que cobra vida durante un día entero.

En la tienda de Damir hay un baúl escondido, lleno de muñecos. Son peluches tan adorables que la abuela Enriqueta decide regalarle uno a Tina, su nieta. Pero el muñeco guarda algunas sorpresas… Para que todo funcione bien hay que seguir tres normas. ¿Qué pasará si la niña las olvida?



La narración, en mayúsculas y con frases sencillas, está pensada para que los primeros lectores la sigan con facilidad.