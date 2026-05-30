Los libros de la selva: cómo eran las bibliotecas jesuíticas en las misiones guaraníes

La historia del libro y de la lectura se ha narrado desde una perspectiva marcadamente eurocéntrica y urbana. Imaginamos el desarrollo de las grandes bibliotecas y los debates intelectuales de los siglos XVII y XVIII confinados a los salones parisienses, las universidades o, a lo sumo, las imprentas de las grandes capitales virreinales. Sin embargo, en Los libros de la selva, el historiador argentino Fabián R. Vega nos invita a una travesía intelectual hacia los márgenes geográficos de la América colonial. Su investigación aborda la composición, los usos y el destino de las bibliotecas y la cultura escrita en las misiones jesuíticas de guaraníes entre los ríos Paraná y Uruguay, y demuestra que la selva fue un espacio de circulación y reelaboración cultural.

El libro -publicado por Ampersand y resultado de una investigación doctoral- se instala desde el inicio en un nudo tenso: ¿cómo se producía, organizaba y utilizaba el conocimiento en territorios que la historiografía tradicional consideró periféricos? Más aún: ¿qué papel jugaron los propios guaraníes en esos procesos?

Un universo de doce mil volúmenes

El punto de partida del libro es un dato sorprendente: cuando se exulsa a la Compañía de Jesús, en 1767, las treinta reducciones jesuítico-guaraníes albergaban un patrimonio bibliográfico que superaba los doce mil volúmenes. Muchas de estas «librerías» misionales eran significativamente más grandes y diversas que las colecciones privadas o institucionales de las ciudades hispano-criollas vecinas, como Buenos Aires o Asunción.

Vega no se limita a realizar un inventario de todos esos estos textos. Lo que hace, más bien, es una amalgama de la historia cultural, la paleografía y la historia del libro material. Y ahí es donde la lectura del libro -aún en su tono académico-se vuelve fascinante: a través de un exhaustivo examen de archivos, el autor analiza cómo se clasificaba y jerarquizaba el saber en un contexto de frontera. Las bibliotecas fronterizas no solo contenían teología moral o catecismos; en sus estantes convivían tratados de medicina, botánica, astronomía, lingüística y arquitectura. El libro rastrea además todo el circuito transatlántico que permitía, por ejemplo, a un volumen impreso en Amberes, Madrid o Roma terminar clasificado, ordenado y cubierto de polvo en medio de la selva sudamericana.

Historiador formado en la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo su doctorado con una investigación sobre estas mismas bibliotecas, Vega es hoy investigador del CONICET y se especializa en la historia del libro, las prácticas de lectura y la cultura escrita en contextos de misión en América del Sur.

El rol activo de las poblaciones indígenas

Uno de los mayores aciertos y aportes de Los libros de la selva es el descentramiento del sujeto europeo como único productor de conocimiento. Vega responde en el libro a una pregunta fundamental: ¿De qué modo participaron las poblaciones indígenas en la producción, apropiación y circulación de esta cultura escrita?

El autor demuestra que los guaraníes no fueron meros receptores pasivos del adoctrinamiento occidental. Por el contrario, se convirtieron en actores fundamentales de una rica cultura textual híbrida. Vega examina la aparición del códice en las misiones y estudia detalladamente las prácticas de copia, traducción y encuadernación realizadas por los nativos. El multilingüismo (español, latín y, fundamentalmente, el guaraní) reconfiguró el espacio de la lectura. Los saberes médicos y botánicos europeos se fundieron con el conocimiento ancestral de la flora local gracias al trabajo colaborativo entre misioneros y sabios indígenas. Al analizar las marginalia -las notas, marcas y anotaciones en los márgenes de los libros que sobrevivieron-, el investigador logra rescatar los usos cotidianos, las huellas de lectura y las tensiones políticas de la época.

Fabián R. Vega, autor del libro que acaba de publicar Ampersand.

Estructura y materialidad del texto

El libro está estructurado de manera cronológica y temática. Guía al lector desde los primeros esfuerzos jesuíticos por sistematizar la lengua guaraní escrita en el siglo XVII, pasando por el apogeo pragmático del siglo XVIII -donde el libro era una herramienta de gobierno, ordenamiento social y disputa territorial-, hasta llegar al ocaso provocado por la expulsión de la orden por la Corona española.

La prosa de Vega es rigurosa pero sumamente accesible; el autor esquiva con elegancia la densidad excesiva del lenguaje académico para ofrecer una narrativa fluida que atrapa tanto al especialista en historia colonial como al lector interesado. Además, la cuidada edición de Ampersand hace honor al objeto de estudio, respetando la tradición de ofrecer textos donde la materialidad misma del libro dialoga con su contenido.

En términos de lectura, el libro mantiene un tono académico -con fuerte apoyo en fuentes documentales e inventarios de bibliotecas-, lo que puede exigir cierto esfuerzo del lector no especializado. Sin embargo, ese mismo rigor es el que sustenta sus principales aportes y lo convierte en una obra de referencia para estudios sobre cultura escrita, historia del libro y colonialidad.

Los libros de la selva es mucho más que un estudio regional sobre las misiones guaraníes. Vega replantea categorías más amplias: qué entendemos por circulación del conocimiento, cómo se construyen los sistemas de saber y qué lugar ocupa América en esa historia.