Día de la Seguridad Vial: Cómo actuar en caso de un siniestro o caída en un monopatín eléctrico

Hoy 10 de junio se conmemora el Día de la Seguridad Vial, y MAX YOU, marca líder en micromovilidad sustentable de la Argentina, se suma a las distintas campañas de concientización para generar usuarios responsables y seguros.

Así, entre las diferentes acciones que la empresa lleva adelante, se encuentra la de brindar información relevante a los nuevos integrantes de la vía pública. “Como todos sabemos en el último tiempo, el monopatín eléctrico se convirtió en uno de los transportes más versátiles, originales y prácticos para moverse en las ciudades. Su consumo estalló durante el 2020 y se consolidó en los primeros meses de este año. Por eso, a partir del aumento de la cantidad de monopatines que circulan en las grandes urbes, las precauciones que los usuarios deben tener son cada vez mayores”, expresa Martín Maestrojuan, Director Comercial de MAX YOU.

Y agrega, “siempre hablamos desde la prevención y cuidado, pero también es necesario transmitirles a los usuarios cómo deben actuar en caso de protagonizar un siniestro o caída, o si son testigo en la vía pública. Contar con información clara y concisa es la clave para evitar posibles lesiones futuras”.

De esta manera, hay que saber que siempre que ocurra un siniestro, independientemente de quien haya sido el responsable o culpable, lo más importante es poder ser asistidos o asistir. Es lógico que la confusión y el nerviosismo se hagan presentes ante esa situación, por eso, hay tres palabras clave que se deben memorizar:

1-PROTEGER: detenerse en un lugar seguro. Si no hay lesionados, hay que alejarse de la calzada, sin irse del lugar del hecho. Hay que señalizar la zona para que no se produzcan nuevos incidentes. De esta manera, se podrá alertar al resto de los conductores.

2-ALERTAR: si hay lesionados, llamar inmediatamente al servicio de Emergencias Médicas 107 y luego al 911. Es importante que la persona que realice el llamado indique claramente: lugar y características del hecho junto con cantidad y el estado de las víctimas. No se debe cortar la llamada hasta que el operador lo indique.

3-SOCORRER: hasta que llegue el servicio de emergencias, hay que evaluar si se puede brindar ayuda a los lesionados. A veces ayudar es simplemente no hacer nada con el involucrado. No tocarlo ni moverlo, pero sí hablarle y darle tranquilidad. No se debe sacar el casco, ni mover el cuerpo. Si el lesionado tiene un objeto clavado, no hay que retirarlo para que no se produzca una hemorragia. Por último, se podrá realizar técnicas de reanimación si la víctima está inconsciente y si se está habilitado para realizarlas. De otro modo, hay que esperar el auxilio del servicio de emergencias solicitado.

Cabe recordar que para conducir un monopatín eléctrico hay que ser mayor de 16 años, utilizar casco y no llevar acompañantes. Además, no se debe circular a más de 25km/h por calles, avenidas y zonas del entramado urbano autorizadas, tampoco se debe circular por veredas, zonas exclusivas para peatones, rutas, autopistas o semiautopistas.