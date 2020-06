Día Mundial de la Seguridad Vial: “Esto es serio y no hay que perder más tiempo”

Las cifras que arrojan los accidentes de tránsito en Argentina inquietan desde hace mucho tiempo. Un promedio de 6.000 víctimas fatales por año hacen de esta problemática un flagelo que se debe combatir de manera urgente.

Curiosamente, durante el tiempo que duró la cuarentena más estricta a causa del Covid-19 los índices de mortalidad en el tránsito bajaron drásticamente, lo que terminó siendo una buena noticia más allá de que fue una situación momentánea. Lo cierto es que el problema persiste y hay que encontrar soluciones, y el organismo que trabaja en ello es la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dialogó con RÍO NEGRO sobre este tema y contó lo que están haciendo para mitigar lo que hoy aparece como una pandemia inmanejable en las rutas del país.

Lo hizo mientras estaba yendo personalmente el viernes pasado, ya entrada la noche, a un control de alcoholemia que se estaba realizando en alguna de las calles de Buenos Aires, reforzando su idea de que “la Agencia de Seguridad Vial en un escritorio no sirve, hay que estar en la ruta”.





P: Sin querer la cuarentena le dio una mano al tránsito en Argentina…

R: Obviamente se dio un descenso de la siniestralidad, de la cantidad de muertos y heridos, pero producto de la falta de movilidad y no de que hayamos cambiado los argentinos nuestra manera de conducir, ni que desde el Estado se haya tomado alguna medida en ese sentido.

P: Pero con la vuelta a las calles de los vehículos sí es hora de tomar medidas…

R: Por supuesto. Lo que tenemos que hacer es tomar enseñanzas de esta situación, por ejemplo cómo depende de nosotros cuidarnos, cómo con determinados hábitos que incorporamos con el Covid-19 podemos hacer un paralelismo con la seguridad vial. Todo al mundo ahora usa barbijo porque sabe que lo protege, entonces si andás en moto todo el mundo tiene que llevar casco, porque también te va a salvar la vida. Nosotros estamos haciendo una campaña muy fuerte con personas famosas, artistas, deportistas, sobre relacionar el pospandemia con la seguridad vial. El Estado tiene la obligación ahora de tener un rol muy activo.

“En esto no hay mucho para inventar, acá no hay cuestiones mágicas, esto es control, sanción, prevención; para arrancar con eso estamos más que bien”. Pablo Martínez Carignano, titular de la ANSV

P: ¿Esto no se hacía?

R: No… nosotros tomamos algunas decisiones como atacar la velocidad, vamos a incorporar la radarización de las rutas nacionales. Para ello hace falta el acuerdo con las provincias, pero esto pasó de ser una cuestión ideal o pensada a futuro, a estar en marcha. Firmamos un acuerdo con la provincia de Buenos Aires y en breve se van a colocar los primeros 60 radares en las rutas. La provincia de Río Negro también avanzó mucho, estuve en Bariloche a principios de este año con la gobernadora y el ministro de Gobierno y Justicia y allí se firmó un convenio con la agencia para que apoye la radarización de rutas en esta provincia. Estamos transformando la base que tenemos en Cipolletti en algo que realmente les sirva a los rionegrinos.

P: ¿Qué otras acciones impulsan?

R: El uso de casco es otro de los ejes sobre los que estamos trabajando, en lo que es alcoholemia vamos a firmar con Gendarmería un convenio para transformar los peajes en las rutas en puestos de sobriedad, para hacer controles durante las 24 horas. Esto desde el punto de vista del control y la fiscalización que en el corto plazo es lo que da más resultado.

Pensando hacia adelante estamos trabajando con el ministro Trotta de Educación y ya tenemos contenido de seguridad vial en el sitio educ.ar, estamos en los cuadernillos que se están distribuyendo a los estudiantes, queremos llegar a las aulas. Estamos haciendo foco en esta franja porque nada mata más jóvenes en la Argentina que la inseguridad vial.

“Lo que esta agencia quiere es que la seguridad vial pase a ser algo popular, que sea un tema de debate en las casas, que se discuta”. Pablo Martínez Carignano, titular de la ANSV

P: ¿Qué rol juegan la escuela y los más chicos en este cambio?

R: La escuela tiene un rol central. Nosotros creemos que esas charlas dadas por algún especialista en la materia suman, pero lo que realmente cambia la cabeza es lo que se imparte de la escuela por las y los docentes, que son la referencia de los chicos, son sus modelos, y esto tiene que estar en la escuela desde los más chiquitos con cuestiones básicas como comenzar a andar por las calles, tomar un transporte público, usar la bicicleta, hasta los pibes de 16 o 17 años que van a tener su primera licencia de conducir y donde se puede aportar contenidos vinculados, por ejemplo, con lo que es adicciones, salidas en grupo. La educación vial tiene que ser algo transversal que recorra todo el crecimiento de los chicos.





P: ¿Qué sería tener éxito en materia de seguridad vial?

R: Yo me puedo esforzar muchísimo, puedo trabajar con las mejores intenciones, pero el único parámetro que me va a dejar tranquilo es que logramos bajar en un buen porcentaje la cantidad de muertos, algo que no se logró en los últimos veinte años en Argentina y por lo cual estamos en deuda todos.

P: ¿Cuánto tiene que ver la parte de infraestructura vial? Porque acá en el Valle hay una ruta que está destruida y nunca llega la solución.

R: Es muy importante. Desde el Observatorio Vial lo que hacemos es identificar los tramos con mayor criticidad y pasamos a la Dirección Nacional de Vialidad para que comience a trabajar, esperemos que progresivamente se vayan dando respuestas.