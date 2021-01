Diego Cremonesi apunta a la acción en “Una tumba para tres”

El actor Diego Cremonesi, protagonista de “Una tumba para tres” -que se podrá ver por Cine.ar TV- consideró que “debemos mejorar los canales de difusión y de llegada al público” para el cine argentino.

“El cine argentino, muy hecho a pulmón y pequeño en cuanto al tamaño de producción, debe tener más posibilidades de poder ser consumido por las personas y está bueno que los canales de difusión se sigan ampliando y reforzando para que llegue a más gente”, propuso Cremonesi en charla con Télam.

El intérprete que además encarna al fiscal Gustavo Parisi en la serie “Monzón” que tras su estreno en 2019 a través de la señal de cable Space hace 10 días llegó a las noches de Telefe, sostuvo que “los tiempos y el público cambiaron y ya hay otra cultura del mirar”.

Cremonesi, quien además encabeza “Entre hombres” que HBO estrenará este año y acaba de ser seleccionada para el apartado de series de la Berlinale, indicó que “hoy hay un sobre acceso a muchas cosas debido a las posibilidades que dan las plataformas y las redes”.

“Creo que el público más joven tiene un ejercicio de mirar mucho más desapegado y desprendido de cualquier tipo de conceptos y tabúes que nosotros, y eso está muy bueno”, señaló el artista.

Además Cremonesi termina de filmar la película “Chau Buenos Aires” del director argentino Germán Kral y espera el estreno de “Karnawal”, otro filme dirigido por José Pablo Félix.

En “Tumba para tres” comparte roles centrales con Daniel Pacheco y Demián Salomón, en una película de Mariano Cattaneo que el cineasta escribió junto a Nicanor Loreti.

En un contexto violento y burlón con abundante humor negro, se narran las desventuras de tres matones de poca monta que trabajan para un mafioso local.

P- ¿Qué te atrapó de tu personaje en “Tumba para tres”?

R- Me parece que me divertía algo de los personajes, estuvimos laburando con el guion para poder aclimatar las características de este personaje a mi estilo, porque es un trío protagónico con Dami Pacheco y Demián Salmerón, es de esas películas que son de grupo y hay algo de la composición grupal que es determinante. En ese sentido, me parecía interesante poder profundizar el arco que tiene el personaje. Son personajes bastante patéticos, bastante perdedores, y hay un hecho que hace que esa personalidad se vea alterada y hay algo desde lo expresivo y lo corporal que se pone en juego.

P- ¿Cómo fue el trabajo actoral para la película?

R- Me permitió tirarme al vacío. Yo venía de filmar Monzón y había estado muy atento, muy concentrado, en un tipo de actuación muy cinematográfica, muy medida. Y cuando me llegó este proyecto me pareció divertido probar todo lo contrario. Me proponía un juego interesante y la oportunidad de bucear en otros colores.

P- ¿Te gusta este tipo de cine de acción, de un cierto realismo?

R- A mí en lo personal me gusta, pero sobre todo me gusta como actor las posibilidades que me propone. Somos trabajadores y en ese sentido abordamos un montón de códigos y de géneros que no necesariamente tienen que ver con nuestro gusto personal en cuanto a lo que consumimos. Es la posibilidad de actuar, cada tono y cada género te permite y te propone reglas diferentes que hacen que el trabajo no sea monótono y no esté todo el tiempo dentro del límite del confort, desde el lugar de que me gusta más algo o me siento más cómodo. Me gusta poder ir de acá para allá y el cine de acción me da muchas posibilidades que me divierte actuar y ser parte de esos mecanismos. Cuando uno actúa es parte de un mecanismo superior, que tiene que ver con que funcione todo acompasadamente y para mí eso siempre es una posibilidad desde lo creativo y lo artístico que está buenísima. Si encuentro la posibilidad de expresarme va a estar bueno el proyecto y en ese sentido me gusta.

Agencia Télam

Ficha técnica

Título original: Una tumba para tres.

Año: 2021.

País: Argentina

Dirección: Mariano Cattaneo

Guion: Nicanor Loret y Mariano Cattaneo

Música: Pablo Salas.

Fotografía: Facundo Nuble

Reparto: Diego Cremonesi, Daniel Pacheco, Demián Salomón, Chucho Fernandez, Daniela Pantano, Soledad García, Mónica Villa, Gerardo Romano, Hernán Marquez, Emiliano Carrazzone, Leandro Cóccaro.

Para ver: hoy a las 22 en Cine.ar TV. También está disponible en Cine.ar Play.