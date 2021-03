Diego Schwartzman y una polémica impensada sobre las vacunas

Si bien está jugando en el Masters 1000 de Miami, donde luego de las 17 enfrentará al estadounidense Sebastian Korda por octavos de final, el argentino Diego Schwartzman se vio envuelto en una polémica impensada en las últimas horas.

El Peque, quien hace años es el mejor tenista nacional en el circuito mundial, tuvo que salir a desmentir una declaración que tradujo un periodista norteamericano.

Fue Ben Rothenberg quien publicó un twit en el cual cita al deportista diciendo que: “No es una prioridad para mí porque estamos teniendo un montón problemas para conseguir la vacuna en la Argentina. Obviamente estamos en los Estados Unidos y aquí hay más oportunidades de tener la vacuna para muchas personas, pero no estoy pensando en eso”.

Según la traducción del reportero de Estados Unidos, el Peque agregó: ''si hay una chance en el futuro, creo que voy a ayudar a mi familia para obtener la vacuna, pero realmente no es algo que me encante la vacuna, de ninguna manera. No es una tradición en mi familia conseguir ninguna vacuna. Pienso que si todos la van a tener, puede ser en el futuro, pero no en este momento. Argentina está teniendo problemas en este momento, se están volviendo a cerrar muchas cosas en este momento, la gente de afuera no puede entrar al país. Es un momento difícil y yo tengo un largo camino a Europa, muchos torneos, así que no voy a volver al país por el momento''.

Diego Schwartzman: "I really don't love the vaccine, you know, never, never. It's not a tradition in my family to get any vaccine." pic.twitter.com/SxdtLhakrQ — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) March 29, 2021

Sin embargo, el argentino aclaró mediante la misma red social que no tuvo intenciones de decir eso y pidió disculpas por su nivel de inglés.

Hola a todos!!! Quiero aclarar que respondí a @BenRothenberg en inglés lo cual no es mi especialidad... que me voy a vacunar cuando llegue mi turno que no me daría la vacuna antes que mi familia y la gente que realmente lo necesita. Quizás mi inglés no fue claro. — diego schwartzman (@dieschwartzman) March 29, 2021

Hoy, desde las 17:05 y con transmisión de ESPN, Schwartman jugará ante Korda, por un lugar en los cuartos de final del Masters de Miami.