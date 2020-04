Diferencias entre especialistas y el gobierno de Carreras por la política de salud ante el coronavirus

La gobernadora, Arabela Carreras, tuvo su primer contacto formal con especialistas en infectología y epidemiología que no trabajan en el Estado el sábado pasado, 35 días después de que el gobierno nacional decretara el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Al margen del plazo transcurrido, el dato preocupante fue la conclusión que dejó el encuentro entre la decena de profesionales que participaron de la videoconferencia.

Según la reconstrucción que pudo hacer RÍO NEGRO luego de hablar con algunos protagonistas de la reunión, la gobernadora y sus ministros dieron la imagen de un equipo a la defensiva, inquieto en forma prioritaria por las derivaciones políticas y por evitar las esquirlas esparcidas por el mapa nacional del covid-19, donde Río Negro aparece en rojo por la velocidad de los contagios y -estadísticamente- entre los Estados más preocupantes.

El intercambio comenzó con una especie de interpelación de Carreras, visiblemente molesta por las críticas públicas que hicieron médicos de la región en los últimos días, ante las estrategias desplegadas por las autoridades sanitarias.

“Las declaraciones de (Hugo) Spinelli generaron incomodidad. Lo que no sabemos es si la gobernadora está al tanto de que antes de salir por los medios, ese profesional buscó hablar con ella y con el vicegobernador Palmieri varias veces. Como no pudo hacerlo, decidió transmitir su mirada abiertamente”, comentó uno de los médicos que dialogó con este diario.

Por eso, una de las primeras aclaraciones que tuvieron que hacer los especialistas convocados a la reunión del sábado fue que sus motivaciones no eran políticas ni partidarias, sino que advertían con preocupación que algunas decisiones tomadas por el Ministerio de Salud no estaban surtiendo efecto positivo, o que se estaban demorando pasos para dar en lo inmediato, complicando el escenario provincial ante la pandemia.

“Al grupo no le interesa si (Fabián) Zgaib sigue o no sigue como ministro. Lo que nos mueve es saber que la situación puede complicarse mucho y nosotros, pudiendo aportar conocimiento, no tenemos contacto con las autoridades. Creemos que estamos a tiempo de torcer esta tendencia que se dio en los últimos días y por eso pedimos que nos escuchen”, agregó la fuente consultada. En la reunión virtual hubo representantes de regiones de la provincia, que trabajan en su mayoría en el sector privado.

De acuerdo con los datos que trascendieron, el ministro Zgaib tuvo muy poca participación, presentando a la mayoría de los participantes en un principio y limitándose luego a tomar nota sobre los planteos.

La visión gubernamental estuvo en una gacetilla donde se contó que Carreras -con Zgaib y su equipo- tuvo una videoconferencia con “infectólogos y epidemiólogos de la provincia, del sector público y del privado para debatir “estrategias y criterios” en el “abordaje de los casos.

La gobernadora -agrega- escuchó las diferentes posiciones, con críticas y coincidencias del trabajo que se lleva adelante”, “tomó nota de las sugerencias y agradeció la sinceridad” de los especialistas, que “nos asesoran en forma sincera y desinteresada”. La gacetilla concluyó con dichos de Carreras que “es necesario ajustar en forma permanente el proceder frente a esta pandemia que desafía a los expertos y nos impone flexibilidad para adecuar cada vez más los procedimientos”.

RÍO NEGRO preguntó a uno de los especialistas consultados si habían programado nuevos encuentros o algún esquema de trabajo para profundizar el diálogo.

“Nada concreto. La pelota quedó en Viedma y ellos tienen la responsabilidad institucional para definir las políticas a implementar. La coincidencia que surgió entre nosotros después de la reunión es que están cerrados, muy rígidos diciendo que siguen un protocolo y cuesta acercar una opinión diferente. Pero -concluyó- confiamos en que puedan entender que no nos interesa hacer política, sino que buscamos hacer un aporte desde nuestra experiencia, cuando todavía hay tiempo”.