Activar por el ambiente: un nuevo espacio se suma a «DIGO»

Patricia Llonch tiene un largo recorrido de militancia en causas que afectan a la zona de Bahía San Antonio.

Patricia Llonch es ingeniera civil y una férrea defensora de las acciones por la conservación de la biodiversidad, el uso sustentable de los recursos y una mejor calidad de vida en Las Grutas y zonas aledañas. Se sumó a la red de expertos de «DIGO» para compartir información, testimonios y relatos para entender la importancia del cuidado y preservación de las costas y la naturaleza.

Lo que mueve a estos activistas por el cuidado de la biodiversidad es la capacidad de entender que el ambiente no está allá afuera, sino que es uno, está en nosotros, en el entorno, en nuestras decisiones de todos los días, en lo que compramos, usamos y cómo lo hacemos. Eso implica un doble compromiso cuando, a través de acciones comprometidas, deciden involucrarse más en las causas y exigir políticas públicas que garanticen la conservación y el cuidado del ambiente.

El Área Natural Protegida Bahía de San Antonio es un caso emblemático de la lucha por la conservación en un escenario que presenta algunas tensiones entre actores y actividades con intereses contrapuestos. Patricia Llonch, Ingeniera Civil.

«Me vine a vivir a Las Grutas a fines de los 80. Al instante me dí cuenta que había llegado a un lugar mágico. Me enamoré automáticamente, no solo por el azul intenso de este mar increíble sino también por el enorme patrimonio natural, la fauna, la flora y la vida misma en todas sus formas» aseguró Patricia.

Al llegar, se involucró rápidamente -junto a otros vecinos- en el armado de espacios de participación que incluyan la capacitación permanente, los debates y el intercambio de opiniones en relación a la convivencia entre las actividades productivas y económicas y el entorno natural.

Fue una de las impulsoras de la «Fundación Inalafquen«, que integró durante muchos años. Esta organización, está conformada por vecinos del sector que, desde sus distintas profesiones y conocimientos, participan colaborando con autoridades municipales, provinciales y nacionales en distintos programas de gestión, educación ambiental, conservación de la flora autóctona y rehabilitación de fauna silvestre, entre otros temas.

«La capacitación en las temáticas ambientales es fundamental. Las problemáticas de la región deben ser analizadas con fundamentos científicos y técnicos. Es importante acudir permanentemente a fuentes de información y a expertos de distintas ramas para poder desarrollar una mirada crítica y entender qué se pone en juego a la hora de modificar el ambiente» reflexiona Llonch.

Decenas de vecinos del Golfo San Matías se encolumnan detrás de organizaciones que luchan por la conservación del patrimonio natural.

Patricia afirma que el Área Natural Protegida Bahía de San Antonio es un caso emblemático de la lucha por la conservación en un escenario que presenta algunas tensiones entre actores y actividades con intereses contrapuestos.

Las problemáticas ambientales están presentes en todas las regiones. Al aumentar su impacto con el paso del tiempo, quienes enfrentarán las peores consecuencias serán los niños y los jóvenes de hoy. Patricia reflexiona que los jóvenes no tienen una mirada pasiva de la realidad, sino que son quienes más involucrados están en las causas: «estamos observando un reclamo generacional muy importante en la zona. La juventud está tomando la posta y reclamando políticas de fomento y cuidado de la biodiversidad en su conjunto».

Un espacio para hablar de preservación

«La idea es tener en «DIGO» un espacio para poner en debate las distintas voces y posturas en torno a problemáticas comunes. Vamos a acudir en todo momento a la voz de profesionales de distintas ramas que analizarán los temas con una mirada integral y comprometida», comenta Patricia.

A su vez, nos adelanta que abordarán las principales amenazas ambientales que se registran en la actualidad en la costa atlántica rionegrina.

«Vamos a reflexionar juntos acerca de qué es lo que en realidad protegemos cuando protegemos el ambiente, por qué y para qué se crean las áreas naturales protegidas y qué pasa cuando el Estado no destina los fondos necesarios para garantizar su protección efectiva», son algunos de los temas que se abordarán en este micro espacio, que tendrá su estreno cada lunes en «DIGO».

