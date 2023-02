Poesía, música y pintura: para disfrutar un atardecer en el río este sábado en Neuquén

Este sábado, «La Muñeca Maicena» será una comunión de poesía, música y artes visuales a orillas del río, en intersección con la Futaleufú, en el barrio Valentina Sur.

El evento busca compartir el deseo de entrar en comunicación con el espacio de la naturaleza y desde el arte.

«Queremos que haya encuentro. Se garantiza un negocio que ya existe, “La Muñeca”, que venderá a precio poema en la noche, empanadas, porciones de pizzas, alfajores de maicena y bebidas», indicó Oscar Sarhan, quien organiza este evento junto a Hernan Riveiro.

Mariana Rosa, la poeta que dirá presente este sábado en Valentina Sur.



«No hay invitados especiales. Somos parte de una tarde. No hay baños. No hay sillas. No hay mesas. No se cobra entrada porque tampoco hay salida. No hay sonido con enchufes, no hay aceras. Solo un momento para compartir hasta que el sol se vaya, y con él, La Muñeca Maicena», finalizó Sarhan.

La convocatoria está prevista para las 19 hs, en la intersección de calle «Futaleufú» y el río. Escuchá en el ciclo «Falta el Nombre» Arte & Cultura a Hernán Riveiro y a la poeta Mariana Rosa, que se presentará en este encuentro imperdible.