Salud animal y zoonosis: grandes desafíos para la medicina veterinaria

Nació en Roca y tiene una vida dedicada al cuidado de los animales. Desde muy chico mostró interés por la medicina y la naturaleza, lo que lo llevó a estudiar veterinaria en La Plata. Una vez graduado, regresó al valle para ejercer su profesión.

Su trabajo cotidiano se centra principalmente en la clínica y cirugía de pequeños animales. Con más de 33 años de trabajo, Jorge presenció grandes cambios en los desafíos de la profesión desde una perspectiva amplia.

«Siempre me interesó la medicina como una profesión que permite entender la enfermedad, investigarla y luchar contra ella desde la prevención o el tratamiento. Al momento de elegir me dí cuenta de que me veía más cómodo y feliz ejerciendo mi trabajo al aire libre, en contacto con la naturaleza, que encerrado en un hospital, por eso elegí la veterinaria», asegura Vaccari.

Desafíos actuales en la profesión:

La resistencia antimicrobiana es un fenómeno natural por el cual los microorganismos, como bacterias, hongos y parásitos, desarrollan resistencia a los medicamentos utilizados para combatirlos. Foto gentileza.

El veterinario considera que nos encontramos frente a un problema global de resistencia antimicrobiana, donde el mal uso de los antibióticos está generando una disminución en las opciones de tratamiento efectivas. «En unos años, las principales causas de muerte podrían ser infecciones bacterianas, lo cual es alarmante, porque hoy se pueden prevenir», reconoce.

La resistencia antimicrobiana es un fenómeno natural por el cual los microorganismos, como bacterias, hongos y parásitos, desarrollan resistencia a los medicamentos utilizados para combatirlos. Esto significa que los remedios que antes eran efectivos para tratar las infecciones causadas por estos microorganismos ya no son tan eficaces, lo que dificulta el tratamiento de enfermedades infecciosas.

Vaccari considera que esto se produce principalmente debido al uso inadecuado o excesivo de medicamentos, lo que incluye la prescripción innecesaria, el uso incorrecto de dosis y la duración inapropiada de los tratamientos. Esto crea un entorno propicio para que los microorganismos desarrollen resistencia a los medicamentos.

Para abordar estos problemas, es importante promover el uso responsable de los medicamentos, mejorar la prevención y el control de las infecciones, fortalecer los sistemas y promover la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos y alternativas Jorge Vaccari. Veterinario.

Recientemente un nuevo estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, sugirió una nueva advertencia para el desarrollo de los futuros tratamientos contra las infecciones bacterianas.

Para resolver el problema de los antibióticos ineficaces, se han propuesto estos medicamentos llamados «péptidos antimicrobianos» que son sustancias naturales que se encuentran en la mayoría de los seres vivos, incluyendo los animales, y ayudan a protegernos contra las infecciones bacterianas desde el principio.

Sin embargo, algunos de estos péptidos también se utilizan mucho en la producción ganadera, tanto para prevenir infecciones como para hacer que crezcan más rápido. Esto ha generado preocupación porque su uso en la agricultura podría crear bacterias resistentes que podrían ser más fuertes que nuestras defensas naturales contra las infecciones.

En DIGO:

«El veterinario en casa» se llama el espacio que lidera Jorge Vaccari en DIGO. Foto gentileza: Carlos Mir – Patagonia FotoPress

Con el objetivo de brindar información certera y compartir conocimientos sobre temas relevantes para la salud pública, Jorge Vaccari se sumó a DIGO, la app de editorial RÍO NEGRO. «Creo que debemos apuntar a temas que nos interesen a todos. Este espacio no es de investigación ni de referencia en sanidad o alimentación. Lo veo como un lugar donde hablar de temas que nos afectan a todos, como la zoonosis», indica.

«Mi objetivo es que la audiencia de DIGO encuentre respuestas a sus inquietudes, por lo cual, la comunicación fluída y constante a través de la mensajería de la aplicación es un elemento fundamental para mantenernos en contacto y sumar temas a la agenda del espacio», finalizó Vaccari.

