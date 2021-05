Dispar acatamiento en Viedma a la disposición de Unter sobre las clases presenciales

Educación está realizando un relevamiento pero, todavía, no tiene datos. “Sabemos de docentes que fueron y otros que informaron a los padres que no hay clases, confirmando que es un paro encubierto. Es una medida de fuerza y, por eso, actuaremos con consecuencia”, declaró esta mañana el secretario Adrián Carrizo, en línea con la comunicación de anoche donde el Ministerio se “reservó el derecho del descuento de los días”.

Por su parte Silvana Inostrosa, Adjunta de Unter, indicó que "se consideraron varios factores, lo que se analizó principalmente fue todo lo que tiene que ver con la pandemia y lo que se esta atravesando, no solo dentro de las escuelas, sino en toda la provincia en general".

En una recorrida inicial por establecimientos de la capital provincial se pudo observa poca actividad en la Primaria N° 261, en la 297 la asistencia era del 50%, en la 200 adhirió la mayoría de los docentes, al igual que en los Jardines de Infantes 90 y 87, y en el CEM N° 18 los docentes informaron de la situación a los alumnos y se retiraron del establecimiento.

Para la dirigente la situación "es alarmante, se lo venimos planteando al Ministerio de Educación y a la gobernadora" y "no nos escuchan, no tenemos ninguna respuesta y etendíamos que teníamos que tomar una decisión que restringa la circulación de personas alrededor de la escuela porque estamos solicitando que pasemos a la no presencialidad como lo solicitamos hace un mes en Bariloche y no nos equivocamos porque bajó la curva, por eso sirve, por eso o pedimos para evaluar para bajar el pico de contagios".

Dijo que "queremos que se entienda que el gran foco de contagio no es la escuela" sino que "se refleja lo que pasa en cada comunidad" porque "la escuela no es una isla".

Inostrosa aclaró que "nosotros nunca actuamos de mala fe, veníamos planteando este tema, la construcción del protocolo, la conformación de la mesa de seguimiento, aportamos datos para la vacunación de los compañeros y compañeras, apostamos a este trabajo en conjunto; pero necesitamos ser escuchados" remarcó.