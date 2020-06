Djokovic no quiere más polémicas con sus declaraciones

Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, aclaró hoy que no desea verse envuelto en polémicas por sus recientes declaraciones, cuando cuestionó la obligación de vacunarse contra el Coronavirus o se expresó acerca de su alimentación, lo que generó múltiples respuestas desde el ámbito del deporte.

"Estoy en un lugar privilegiado al poder opinar algo y ser escuchado, pero no deseo verme envuelto en polémicas. Cuando expreso algo lo hago simplemente para compartir mis experiencias y que la gente pueda sacar algo útil", expresó el tenista nacido en Belgrado.

El serbio, número uno del mundo por delante del español Rafael Nadal, fue cuestionado cuando aseguró que no quería verse obligado a vacunarse contra el coronavirus cuando esté disponible el antídoto para combatir la pandemia, o cuando reveló que no ingiere carne y lleva una dieta vegana.

"Me empeño en comentar las cosas que me benefician pero no comento hay que comer esto o beber aquello, no le pido a la gente que me imite o piense de tal form", destacó Djiokovic.

Djokovic se vio envuelto en algunas polémicas por sus declaraciones. Gentileza.

"Sólo comparto mis experiencias y puntos de vista, y si puedo aportar algo útil, está bien", añadió Nole, ganador de 17 títulos de Grand Slam, tercer en la lista histórica detrás del suizo Roger Federer (20) y el español Nadal (19).