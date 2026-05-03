El crédito hipotecario vuelve a mover el mercado inmobiliario en Río Negro y se percibe un cambio de tendencia

El mercado inmobiliario de Río Negro empieza a mostrar señales de reactivación. En el sector coinciden en que aumentaron las consultas y comenzaron a cerrarse más operaciones, en un contexto donde el crédito hipotecario vuelve a tener un rol central.

Las estadísticas oficiales aún no lo reflejan, empezando por sus tiempos de confección. Se difunden exclusivamente por bimestre, entonces la última información del Registro de la Propiedad Inmueble corresponde a enero y febrero.

Un repunte que todavía no aparece en los números

Esos datos del primer bimestre muestran una caída interanual del 5,7% en las operaciones de compraventa. En ese período se registraron 12.327 trámites totales, de los cuales 1.716 fueron inscripciones de compraventa.

Sin embargo, actores del sector aseguran que esos números no alcanzan a reflejar lo que empezó a suceder en los meses siguientes. De hecho, hay expectativa por los datos de marzo y abril, y que podrían mostrar una mejora en línea con el mayor nivel de consultas registrado recientemente.

Desde el Colegio Notarial de Río Negro también advierten esa diferencia entre los registros formales y la percepción del mercado. Su titular, Gabriela Benito, señaló que, si bien como institución existe interés en contar con estadísticas propias, «fácticamente es imposible hacerlo». Pero defiende su percepción: el mercado comienza a moverse nuevamente.

«En líneas generales, hay movimiento dentro de la provincia. No son las mismas plazas: no es lo mismo el Alto Valle, la zona cordillerana, el Valle Medio o la Zona Costera. Más allá de esas particularidades, hay movimiento», señaló.

Un mercado con comportamientos zonales

El plano inmobiliario rionegrino está marcado por fuertes diferencias regionales. Mientras algunas plazas muestran mayor dinamismo, otras avanzan de forma más lenta o con particularidades propias.

Esta heterogeneidad responde tanto a factores económicos como a características propias de cada localidad, lo que impacta directamente en el tipo de operaciones, los valores y la demanda.

Aun así, la coincidencia general es que la actividad volvió a moverse, aunque de manera desigual.

El crédito hipotecario vuelve a empujar la demanda

El regreso del crédito hipotecario aparece como uno de los factores más determinantes en la reactivación del mercado. En Viedma, el corredor inmobiliario Joaquín Iturrioz explicó que el nivel de consultas tuvo variaciones marcadas en los últimos meses, pero con un repunte reciente.

Según detalló, tras un período de caída en la actividad, las consultas volvieron a crecer con fuerza, especialmente impulsadas por el financiamiento. «El nivel de consulta estuvo traccionado en un 70% por créditos hipotecarios», indicó.

Iturrióz explicó que el comportamiento del crédito tuvo un impacto directo en el mercado. En un tramo previo, el aumento de tasas encareció el acceso y frenó la toma de préstamos. «A eso se sumaron requisitos más exigentes en el scoring crediticio», lo que dejó a muchos potenciales compradores fuera del sistema.

Sin embargo, en las últimas semanas, varios bancos revisaron sus políticas, redujeron tasas y flexibilizaron las condiciones, lo que permitió ampliar el acceso.

«El crédito tiene mucha incidencia. De hecho, es prácticamente la única alternativa que tiene un asalariado de clase media para acceder a su vivienda«, sostuvo Iturrioz, quien vinculó la continuidad de esta tendencia con la estabilidad económica.

El desarrollador urbanístico, Javier Terbay, de Roca, comparte el repunte a partir del inicio del año, con un declive advertido a fines del 2025. «Se reacomodaron los valores y los ahorros vuelven a invertirse en la búsqueda de una renta (un alquiler)», explicó. Consigna, además, el aporte por la vuelta del crédito, más allá de que el Grupo tenga su esquema de financiamiento directo.

Cuenta de la ampliación de sus desarrollos urbanísticos en Sierra Grande -puntualmente, en Playas Doradas y Punta Colorada- porque el aumento de la demanda, focalizado en requerimientos.

En la misma línea, desde el Alto Valle también advierten un repunte, aunque con cautela. Martín, de Roca, aseguró que «en lo que va de 2026 vemos un mercado más dinámico en consultas respecto a años anteriores», aunque aclaró que «todavía hablamos de una reactivación moderada».

En ese sentido, señaló que «hoy siguen predominando las consultas por sobre los cierres» y que el comprador «es cauteloso y analiza mucho antes de tomar una decisión». No obstante, destacó que «cuando el precio está bien planteado, las operaciones se concretan y en tiempos razonables».

Sierra Grande: lecturas cruzadas sobre una reactivación aún desigual

La escribana Benito coincide con esa particularidad serrana, a partir de las tramitaciones. «Sierra Grande, prácticamente adormecida, se reactivó», remarcó.

Ignacio Iturrioz, de Sierra Grande, es prudente en esa conclusión. No advierte mejoras, después del alto movimiento logrado en el período de junio a octubre del año pasado.

Además, hay nostalgia con el boom de mediados del 2024, luego del anuncio de la instalación de la planta de GNL. Se acumularon consultas y operaciones, con su consiguiente aumento de los valores. Eso desapareció en el inicio del 2025 al confirmarse que la planta se reemplazaría con buques de licuefacción.

Iturrioz destacó que las operaciones están monopolizadas por las locaciones, con una ocupación del 85/90% de la totalidad de las plazas en Playas Doradas, destinadas al personal ocupado en el proyecto VMOS.

Qué se vende y a qué precios

En cuanto a la demanda, el segmento más activo es el de viviendas para uso habitacional. En Viedma, las propiedades más buscadas son casas «con valores que se ubican entre los U$S60.000 y los U$S90.000», contó Joaquín Iturrioz.

Agregó que, los precios, en general, se mantienen estables; «se concretan operaciones en aquellos casos donde las propiedades están correctamente tasadas», con cierto margen de negociación entre las partes.

Los valores varían según ubicación, tamaño y estado, pero se manejan dentro de rangos definidos. «En barrios de Viedma, el metro cuadrado se ubica entre U$S700 y U$S900 dólares, mientras que en sectores residenciales supera los U$S1.000«, detalló Iturrioz, quien remarcó que la correcta tasación es clave para concretar operaciones.

Bariloche: más movimiento, pero con cautela

En la zona cordillerana, el mercado también muestra señales de recuperación. Sergio González, presidente del Colegio de Corredores y Martilleros Públicos de Bariloche, aseguró que se observa una reactivación clara.

“Hay más consultas y un mayor número de operaciones efectivamente cerradas, aunque todavía las consultas superan a los cierres”, explicó.

En esa ciudad, la demanda se concentra en terrenos y en casas terminadas. La construcción perdió protagonismo debido al aumento de los materiales y la mano de obra.

“Los precios en dólares se mantienen firmes, con márgenes de negociación moderados”, señaló. También indicó que el crédito hipotecario volvió a tener incidencia, aunque aún representa una porción limitada del total de operaciones.

Expectativas puestas en los próximos datos

Río Negro cuenta con cuatro delegaciones del Registro de la Propiedad Inmueble, ubicadas en Viedma, General Roca, Cipolletti y Bariloche, que permiten seguir la evolución del mercado en distintas regiones.

Mientras se esperan los datos actualizados, especialmente los de marzo y abril, el sector se mueve entre la cautela y el optimismo.

«Mientras tengamos estabilidad, vamos a poder seguir teniendo crédito hipotecario«, resumió Iturrioz.