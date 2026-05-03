Plottier: Malena Resa completa el esquema central de su gabinete para la transición

Malena Resa asumió la intendencia de Plottier para completar el mandato de Bertolini (gentileza prensa municipalidad dePlottier)

La transición en el Ejecutivo de Plottier sumó definiciones fundamentales en las últimas horas. Malena Resa, quien tomó las riendas de la ciudad tras la renuncia de Luis Bertolini, confirmó los nombres que liderarán las áreas más críticas de la administración.

A los tres secretarios ya conocidos, se sumaron dos figuras de peso técnico y político para enfrentar la emergencia administrativa: Jorge López y Juan Carlos Pintado.

Los nuevos nombres del esquema

La designación de Jorge López al frente de la Secretaría de Obras Públicas responde a la necesidad de normalizar servicios básicos y retomar proyectos de infraestructura que quedaron en el ojo de la tormenta tras las denuncias por irregularidades.

López tendrá el desafío de auditar los expedientes de obra vigentes y dar respuesta a los reclamos vecinales por el estado de las calles y servicios.

Por otro lado, la incorporación de Juan Carlos Pintado como subsecretario de Hacienda es quizás el movimiento más estratégico de Resa.

Pintado, un profesional con amplia trayectoria en el Tribunal de Cuentas y en la Dirección de Rentas de la Provincia, llega en calidad de «préstamo» desde la administración provincial.

Su principal misión será ordenar los números de una comuna que arrastra un déficit millonario y asegurar, como primera medida, el pago de salarios mediante la validación de firmas ante el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

El equipo que completa el gabinete

Estas dos nuevas incorporaciones se integran a la estructura que Resa comenzó a delinear desde el momento de su jura, conformada por:

Luis Callejas: En la Secretaría de Gobierno, con la tarea de aceitar los vínculos institucionales y políticos en un clima de alta tensión.

En la Secretaría de Gobierno, con la tarea de aceitar los vínculos institucionales y políticos en un clima de alta tensión. Hugo Tapia: Al frente de Ciudadanía y Cultura, buscando recomponer la cercanía con el vecino y la identidad local.

Al frente de Ciudadanía y Cultura, buscando recomponer la cercanía con el vecino y la identidad local. Sergio Martínez: A cargo de Desarrollo Social, un área sensible dada la situación de emergencia y el desorden administrativo denunciado en la entrega de asistencia.



Auditoría y revisión de contratos

Con el gabinete central ya definido, la gestión de Resa se prepara para un lunes de alto impacto. Una de las primeras medidas será la firma de decretos para dar de baja las designaciones políticas del gabinete saliente y evitar la duplicidad de cargos, especialmente en áreas donde los exfuncionarios se encontraban en uso de licencia.

Asimismo, el equipo legal liderado por Andrés Rolando y Lucía Aroca ya tiene instrucciones de poner bajo la lupa contratos polémicos, como el sistema de fotomultas y la tasa vial. La nueva intendenta ha sido clara: el objetivo es la transparencia total para separar la nueva etapa de las sombras judiciales que forzaron la salida de la gestión anterior.