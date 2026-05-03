Seis años de superávit, más obra pública y menor gasto en personal en Neuquén capital

La Municipalidad de Neuquén expuso la evolución de sus principales variables fiscales entre 2021 y 2026, período en el que se registraron seis años consecutivos de superávit corriente.

Según el informe presentado, el resultado económico pasó del 8% en 2021 al 42% en 2026, con incrementos sostenidos a lo largo de la serie.

En paralelo, la inversión en obra pública aumentó del 31% al 42%, mientras que la incidencia del gasto en personal descendió del 29% al 25% y se mantuvo en ese nivel en los últimos dos años.

El subsecretario de Hacienda, Juan Dutto, explicó el alcance de estos indicadores: “El superávit corriente es el reflejo de que con la totalidad de los ingresos de la municipalidad hacemos frente a las obligaciones corrientes que tiene, bienes y servicios, al personal, y aun así queda un saldo positivo”.

Inversión sin endeudamiento







De acuerdo con los datos oficiales, la trayectoria muestra que tanto el superávit como la inversión en capital crecen de manera progresiva y convergen en los niveles más altos hacia el final del período analizado.

El informe complementario permite observar la dinámica de estas variables. El superávit corriente y la obra pública presentan una evolución ascendente y con pendientes similares, especialmente desde 2023 en adelante.

En contraste, la línea del gasto en personal muestra una reducción gradual hasta ubicarse en torno al 25%, donde se estabiliza en 2025 y 2026.

Dutto señaló que “ese superávit corriente es el que nos permite financiar la obra pública sin necesidad de endeudarnos, sino con fondos propios”, y agregó que “tanto el superávit como la obra pública se han ido incrementando casi a la par en estos seis años de gestión, alcanzando el 42% de incidencia”.

Récord de inversión local

El municipio no registró endeudamiento durante el período informado, según se detalla en los indicadores presentados.

En relación con la inversión, el funcionario sostuvo que “es la mayor incidencia de inversión en obra pública a nivel municipal en el país”, en referencia al 42% alcanzado en 2026.

Al mismo tiempo, indicó que el comportamiento del gasto en personal se mantiene dentro de parámetros definidos: “hoy está en el orden del 25%, es decir, en apenas un cuarto del total, lo que marca un equilibrio que se sostiene en el tiempo”.

El informe concluye que la evolución conjunta de estas variables muestra un incremento del resultado económico y de la inversión en infraestructura, acompañado por una reducción relativa del gasto en personal.

Proyecciones para el 2026

“El superávit de la Municipalidad ha ido creciendo y es lo que nos permite llevar adelante la obra pública y todos los bienes y servicios con recursos propios”, afirmó Dutto, quien agregó que este esquema “habilita la implementación de nuevas políticas públicas y decisiones de gestión”.

A estos datos se suman las proyecciones del Presupuesto 2026, elaborado en base a las pautas macrofiscales nacionales, con un dólar estimado en $1423 y una inflación del 10,1%. Bajo ese esquema, se prevén recursos corrientes por $551.752 millones y erogaciones corrientes por $321.991 millones, lo que arroja un superávit corriente de $229.761 millones. Según se informó, esto implica “un 45% más de ahorro respecto del 2025”.

Composición de los ingresos





En cuanto a la composición de los ingresos, $250.059 millones corresponden a recursos propios, $149.549 millones a regalías, $116.214 millones a coparticipación provincial, $37.170 millones a coparticipación federal y $4006 millones a aportes no reintegrables.

Del lado del gasto, el presupuesto asigna $234.109 millones al plan de obra pública, $171.638 millones a bienes y servicios, $140.000 millones a personal, $11.120 millones a organismos descentralizados y $132 millones a aplicaciones financieras.

Por otro lado, se anunció el uso de IA para los servicios públicos. El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, participó del panel “DesafIA Ciudades: inteligencia artificial para impulsar la innovación local”, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026.

Innovación e Inteligencia Artificial

Anticipó, en esta ocasión, que la ciudad se encuentra desarrollando un gemelo digital que integrará datos de cámaras, transporte y recolección de residuos, siendo pioneros en el país.

Se trata de una iniciativa apoyada por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) que viene impulsando el uso de inteligencia artificial en América Latina para modernizar gobiernos, mejorar servicios públicos, promover la economía del conocimiento y financiar infraestructura digital y capacitación tecnológica.

La presencia de Gaido se destacó en un espacio de alto nivel que reunió a intendentes y representantes de las principales ciudades de la Argentina, junto a organismos internacionales y referentes del ecosistema tecnológico para debatir el rol de la inteligencia artificial en la gestión pública.



“El superávit fue creciendo y es lo que nos permite llevar adelante la obra pública y todos los bienes y servicios con recursos propios” — Juan Dutto, subsecretario de Hacienda



El gasto en sueldos se ubica en el orden del 25%, un cuarto del total de ingresos del municipio, lo que marca un equilibrio que se sostiene en el tiempo.