Dos jóvenes heridos de bala durante el fin de semana en Cutral Co y Plaza Huincul

La guardia del hospital de Cutral Co y Plaza Huincul. Foto: Juan Thomes

Dos personas heridas de bala fue el saldo de este domingo en Cutral Co y Plaza Huincul. Un joven, de 17 años, fue derivado a Neuquén para ser sometido a estudios de mayor complejidad. En el otro caso, el joven baleado no requirió ser internado. En ninguno de los dos hechos las víctimas aportaron datos de cómo se produjeron las agresiones.

El domingo, a las 16, un joven de 17 años ingresó de urgencia al hospital de Complejidad Media de Cutral Co. Según informó la policía, el muchacho sufrió lesiones en su cara, como consecuencia de un disparo de arma de fuego. "Lo derivaron al hospital Castro Rendón (de Neuquén) para evaluar una posible cirugía", describió el comisario inspector Claudio Vinet. La familia no quiso radicar la denuncia correspondiente.

Lo único que se supo fue que ocurrió en el bloque C5 del barrio General Belgrano, ex450 Vivienda de Cutral Co. "Su vida no corre riesgo de vida por no haberle afectado órganos vitales", describió.

El otro hecho fue en el barrio Otaño de Plaza Huincul. Alrededor de las 22:30 en la calle Chubut al final, la policía se encontró a un joven de 24 años con heridas que son compatible con un arma de fuego. Los familiares, en un vehículo particular, lo trasladaron hasta la guardia del hospital local.

Allí se constató que tenía dos impactos en la parte superior del cuerpo y el tercero en la ingle. "No afectó órganos vitales y se demoró a un hombre de 36 años, que se sospecha fue el autor", acotó el comisario inspector.