Dramático pedido de un piscicultor de Nahueve: la represa le matará los peces

“Yo no tengo sueldo estatal, vivo de la producción en una pequeña chacra. Si me matan los peces me dejan sin alimento. Si me dejan sin agua me dejan sin la huerta el invernadero, los frutales, las abejas etc.”.

Julio Ceferino Heffner está alarmado porque observa que el avance en la construcción de la represa en el río Nahueve puede ocasionar un golpe dramático a un emprendimiento al que le impulsó parte de tu vida y de su sobrevivencia en Los Carrizos.

Este piscultor dijo que unos 4 mil alevinos morirían en caso de que se contenga el agua y no pueda abastecer los arroyos en los cuales tiene la producción de peces.

Heffner es desde hace 20 años un piscicultor y señalo que según el proyecto, “el canal pasa por arriba de las vertientes que alimentan mi piscicultura y destruirían las vertientes y me matarían los peces. Adems ádejarían sin agua al pueblo, ya que pusieron las estacas y pasan por las vertientes, además está en el plano y ya empezaron el canal”.

En declaraciones al programa Reflejo Neuquino de RTN, señalo que por la dirección del canal se puede deducir “que destruiría las vertientes milenarias de la familia Herrera de los Carrizos, también el canal de riego”.

El piscicultor aduce que ésta es la milenaria vertiente de donde sale el agua para su emprendimiento

Contó que el agua de las vertientes es irremplazable por su temperatura para los peces y por su pureza para el consumo humano.

"Como el sistema de napas de las vertientes es un humedal tan frágil no se puede excavar con máquinas, pues se destruiría y se perderían las vertientes", sentencio Heffner .

.