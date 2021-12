Dueños de Neptune Energy analizan la venta de la compañía

Los propietarios de una de las principales petroleras independientes del Reino Unido, Neptune Energy, desprenderse de la compañía y están en la búsqueda de posibles compradores. Se estima que la venta podría darle a la firma un valor de capital de alrededor de 5.000 millones de dólares.

Carlyle Group Inc. y CVC Capital Partners, los duelos de la firma, solicitaron ofertas de adquisición a las partes interesadas para el próximo mes. A pesar de esto, la venta no está confirmada e incluso también se evalúa la posibilidad de listar parte de la compañía.

En septiembre se conoció que Neptune había comenzado a trabajar con Rothschild & Co., Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. para explorar opciones para su negocio. Otras de las opciones que analizaron sus dueños fue la fusión con su rival local Harbour Energy Plc.

Si bien los ejecutivos de la firma ya habían anticipado sobre la preparación para una IPO, las cotizaciones de las empresas de energía han sido escasas ya que las valoraciones no han seguido el ritmo del aumento de los precios de las materias primas.

Neptune se formó en 2015 por el exjefe de Centrica Plc, Sam Laidlaw, con fondos de Carlyle y CVC. Tienen presencia en el Reino Unido y el Mar del Norte noruego, así como operaciones en los Países Bajos, Alemania, Argelia, Egipto e Indonesia. Producen un promedio de 142.000 barriles de petróleo equivalente al día.