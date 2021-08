«Dyzhy» ya tiene DNI no binario: su nuevo nombre es Tani Fernández

A través de redes sociales, "Dyzhy" Fernández Luchetti anunció que ya tiene su DNI no binario, es decir que lleva una letra "X" en la categoría de "sexo".

"Está bueno entender que un plástico no dice quién soy, pero me ampara en un marco jurídico para hacer respetar mi identidad. Entonces yo estoy muy feliz", contó en redes sociales.

Hije del presidente Alberto Fenández, eligió autonombrarse como "Tani" en este nuevo documento, tal su percepción, y aclaró que "no me considero hombre, me considero una persona no binaria".

Tani había anunciado que iniciaría su trámite el pasado 21 de julio, luego de que el Gobierno Nacional presentara los documentos que reconocen las identidades no binarias.

"Hoy no es raro, no llama la atención, ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario", ejemplificó, aunque concluyó que "obviamente que existe gente del mal: transfóbica, homofóbica".