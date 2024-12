Adjudicarán las obras en las Rutas 6 y 8 en Río Negro, claves para la Región Sur y Vaca Muerta

Después de anuncios frustrados y cambios importantes en la financiación de las obras, el Gobierno de Río Negro tiene lista para adjudicar la repavimentación de las Rutas 6 y 8. Según se informó desde el Ejecutivo que preside Alberto Weretilneck, antes de fin de año se producirá la adjudicación de las obras y en marzo comenzarán los trabajos.



La conexión fluida de los habitantes del Alto Valle con la Región Sur de la provincia y una mejora en la vía que comunica las canteras de arenas para el fracking con Vaca Muerta, son dos de los objetivos de la repavimentación de más de 180 kilómetros de estas rutas.



Más allá de la conexión de los habitantes de las dos regiones geográficas mencionadas, en los últimos dos años el corredor de extracción y transporte de arenas para el fracking en Vaca Muerta se transformó en una razón de peso para realizar estas obras.



Por día pasan por el puente de Paso Córdoba, a 15 kilómetros al sur de Roca, cientos de camiones de distintas empresas que van a las canteras ubicadas en la margen sur del Río Negro.



Esta actividad transformó la imagen de la Ruta 6, que ahora debe estar preparada para absorber esa demanda y morigerar el impacto que tendrá sobre el asfalto nuevo. Lo anterior llevó a Vialidad Rionegrina a anunciar que colocará una balanza fija para controlar el peso de los camiones que transiten luego del reasfaltado.



El ministro de Obras Públicas, Nelson Echarren, señaló días atrás que esa ruta ya tiene hoy una importante tasa de uso por parte de los camiones que trasladan áridos a la zona petrolera y que sacan productos mineros de la región, lo cual someterá a una alta exigencia al asfalto nuevo y es imprescindible prevenir la degradación de la calzada.



El ministro dijo que el sobrepeso de los camiones que circulan por las rutas provinciales son “un grave problema”. Refirió que recibe reportes habituales, con fotografías, por ejemplo de estaciones de servicios de la región Sur, donde aparecen “camiones con bateas elevadas” mediante suplementos laterales co el fin de cargar mayor tonelaje que el permitido.



La licitación de los dos tramos comenzó en febrero de este año y se presentaron 19 empresas.

El proceso se trabó por el recorte de financiamiento que hizo el gobierno de Javier Milei a las obras que se iban a realizar con fondo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Según publicó Río Negro a mediados de año, los US$ 250 millones del BID previstos inicialmente para solventar distintas obras en el país se redujeron a US$ 150 millones. Y luego de esa poda, la Casa Rosada resolvió priorizar los proyectos en ejecución o licitados, dos condiciones que en el caso de las rutas rionegrinas no estaban completas.

En mal estado de la Ruta 6 a la altura de la bajada de Zinelli.



Los obras finalmente se financiarán a través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), a partir de un crédito que tomó la Provincia con el mencionado organismo. La repavimentación de las Rutas 6 y 8 resultó ser “el único” proyecto para el cual Río Negro resultó elegible, se indicó.

El presupuesto actual de las dos obras es de 34.700 millones de pesos.



“Habiendo concluido el proceso de evaluación de ofertas, se está terminando de completar el proceso legal de adjudicación. Se prevé adjudicar antes de fin de año”, se informó desde el Gobierno rionegrino.

El proceso sigue con la notificación a los contratistas seleccionados. Luego se les enviará el modelo de contrato que deberán contestar el conforme en un plazo máximo 28 días corridos y presentar las garantías de cumplimiento correspondientes, todo de acuerdo lo establece el pliego.



Una vez firmado el contrato, el inicio de obra conforme lo establece el pliego se dará en un plazo máximo de 28 días corridos, momento en que se firmará el acta de inicio de obra.



Teniendo en cuenta este paso a paso, “se prevé el inicio de obra durante el mes de marzo 2025”, se precisó.

Cómo son las obras en las Rutas 6 y 8 de Río Negro

Las empresas, que han tenido que readecuar sus ofertas una y otra vez a lo largo de este año, son 19 en total, divididas en los dos tramos en los que se trabajará. Para el tramo desde la Ruta 22 hasta el empalme con la Ruta 68 son 11 firmas, y para el tramo desde este último cruce y el paraje La Esperanza, son 8.



La Licitación 1 comprende la repavimentación Ruta Provincial 6 en el tramo que va desde la rotonda en la Ruta Nacional 22, a pocos kilómetros al oeste de Roca, y el empalme con Ruta Provincial 68.

La zona afectada por la obra incluye 57 km y en su desarrollo atraviesa la zona de Paso Córdoba, Barda Sur del Río Negro y Cerrito La Cruz.



El presupuesto oficial es de $ 16.300 millones.



La licitación 2 incluye el tramo que va del empalme con la Ruta Provincial 68 y el paraje La Esperanza.

La longitud a intervenir por la obra incluyen 128 kilómetros, de ellos 97 kilómetros son sobre la Ruta Provincial Nº6 y 31 km pertenecen a la Ruta Provincial Nº8.



Atraviesa la localidad de El Cuy y finaliza en el paraje La Esperanza, en el departamento de 25 de Mayo.

El presupuesto oficial es de $ 18.400 millones.

Dos obras que llevan más de cinco años en carpeta

La repavimentación de las Rutas 6 y 8 enlaza más de cinco años sin poder llegar a concretarse.

El plan original para renovar los caminos que comunican el Alto Valle con la Región Sur fue presentado en mayo del 2019.

Pandemia mediante, los plazos se extendieron y la primera licitación fue programada para el 2022.

Sin embargo, ese proceso cayó por las diferencias entre los fondos previstos por Vialidad Rionegrina y los montos ofertados por el sector privado.



Así se llegó a principios de este 2024, cuando el 28 de febrero finalmente se conocieron las propuestas de 19 firmas constructoras, interesadas en las dos etapas de la licitación.



Cuando todo parecía encaminarse, el cambio de Gobierno y el recorte de las obras financiadas por el Banco Interarmericano de Desarrollo dio un nuevo golpe a los plazos que se manejaban.



El Gobernador Alberto Weretilneck prometió a mediados de año que a fin de este 2024 los trabajos estarían en marcha, pero según la última actualización ahora se haría la adjudicación de la obra y en marzo comenzarían los trabajos.

La creación de un nuevo corredor energético

Las Rutas Provinciales 6 y 8 y su conexión con la Ruta Nacional 23 se transformaron en los últimos años en un eje de comunicación que agrupa proyectos turísticos, energéticos y mineros.



A nivel turístico, la repavimentación de estas vías provinciales permitirá una mejor conexión con la zona cordillerana de Bariloche a través de la 23, y también como una opción de comunicación con Las Grutas o puerta de entrada a la costa de Chubut.



En la Región Sur también se encuentra el proyecto minero Calcaltreu, que es una de las puntas de lanza del gobierno de Alberto Weretilneck y tiene epicentro cerca de Ingeniero Jacobacci.



Para el otro sentido de la Ruta 23, hacia el este, está Sierra Grande, el futuro polo energético de Río Negro con el desarrollo del Oleoducto Vaca Muerta Sur hasta Punta Colorada, y el proyecto de instalación de una Planta de GNL.

También se instalará en el Golfo San Matías, en primer termino, el buque licuefactor “Hilli Episeyo”, de las empresas Pan American Energy y Golar LNG.

Las 19 empresas que se presentaron las obras en las Rutas 6 y 8

Las empresas que participaron de la licitación del Tramo 1 en febrero de 2024:

1- Ingeniería y Arquitectura.

2- UTE Hidraco SA y Briales SA.

3- CN Sapag SA.

4- Vial Agro SA.

5- Luciano SA.

6- Lemiro Pablo Pietroboni SA.

7- Centro Construcciones SA.

8- Roque Mocciola SA.

9- Plantel SA.

10- Pose.

11- Coarco SA.

Las empresas que participaron de la licitación del Tramo 2 en febrero de 2024:

1- UTE Losi y Roque Mocciola.

2- Lemiro Pablo Pietroboni.

3- UTE Hidraco y Briales SA.

4- Pose SA.

5- Coarco SA.

6- Centro Construcciones SA.

7- Vial Agro SA.

8- UTE Semisa Infraestructura e ingeniería y Arquitectura.