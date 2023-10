Alberto Fernández en IDEA: «La grieta ha sido muy insana para la Argentina»

Bajo el lema “Argentinos: Volvámonos a ilusionar. Hagamos que valga la pena”, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) realiza desde hoy y hasta el próximo viernes en Mar del Plata el 59° Coloquio anual de la entidad, su tradicional encuentro empresario.

En la previa del foro empresario más importante del país, se anunciaba la presencia de los tres principales candidatos presidenciales. La única confirmada hasta el momento es Patricia Bullrich, que hablará en la mañana del jueves.

No obstante, el plato fuerte de la primera jornada fue el discurso del Presidente de la Nación, Alberto Fernández. El primer mandatario se explayó durante una hora y diez minutos, en los cuales repasó los cuatro años de su gestión, hizo referencias indirectas a las propuestas de los diferentes candidatos presidenciales, sin nombres propios, y se animó a trazar un horizonte de oportunidades para el país de cara a lo que viene.

«Durante la pandemia la salud pública le salvo la vida a 9,7 millones de personas».

En el primer tramo de su exposición, el Presidente se enfocó en destacar la incidencia de la pandemia, la guerra y la sequía, como los tres hitos que signaron la suerte de su periodo al frente del Poder Ejecutivo.

«Nosotros entramos en la pandemia endeudados y sin ningún tipo de ayuda. Y en medio de un escenario de caída global, nuestro producto cayó un 9,9%» indicó. En ese sentido, valoró el rol de la salud pública durante el Covid. «La OMS indica que en Argentina se contagiaron 10 millones de personas. Y en nuestro país se registraron 130.000 muertos. Significa que la salud pública le salvo la vida a 9,7 millones de personas».

En relación a la guerra en Ucrania, el mandatario señaló que Argentina ganó por la suba de los precios de los granos, pero perdió por el incremento en el costo de la energía que importó, y el saldo fue negativo. «Perdimos 4.940 millones de dólares en 2022 a raíz del deterioro de los precios de la energía por la guerra en Ucrania», indicó.

Milei

El Presidente no mencionó con nombre y apellido a ninguno de los candidatos, pero sí hizo referencia a sus propuestas. Respecto al libertario, criticó «que muchos plantean la posibilidad de privatizar la salud pública».

En otro pasaje, habló de «los liberales» en clara alusión a Javier Milei. «No puedo creer cuando escucho a los liberales cuestionar la educación pública. Porque no siguen el ejemplo de dos liberales como Alberdi y Sarmiento, que son los padres de la educación pública», arengó.

«Los liberales debieran el ejemplo de dos liberales como Alberdi y Sarmiento, que son los padres de la educación pública»

Al referirse al ingreso de Argentina a los BRICS, también aprovecho a criticar al libertario. «Escucho a algunos decir ‘si gano las elecciones me voy de los BRICS’. Es una locura. Los BRICS no son comunismo. Los BRICS plantean la posibilidad de negociar internamente con una moneda que no sea el dólar, pero se puede ser parte de los BRICS y relacionarse con EEUU y Europa», indicó.

Bullrich

Al hablar de la justicia, el mandatario se subió a las declaraciones de Patricia Bullrich sobre la posibilidad de grabar las conversaciones de los presos y sus abogados. «Escuché que algunos proponen usar la inteligencia para espiar a los prisioneros», introdujo el tema Fernández.

«Nosotros no tenemos operadores en la justicia» agregó. «Los celulares de nadie están interdictados por el Estado. La inteligencia se ha enfocado en la política exterior. Y hemos reducido notablemente los gastos reservados» sentenció.

«Hay que llevar la universidad al alumno y también hay que mejorar la calidad de la educación pública. Las dos cosas son ciertas»

Al repasar datos en materia educativa, Alberto Fernández aprovechó volvió a incursionar en las críticas de Patricia Bullrich a la creación de nuevas universidades. «Definitivamente creo que faltan universidades, no que sobran», indicó.

Agregó que «no hay que llevar al alumno a la universidad, hay que llevar la universidad al alumno.

También hay que mejorar la calidad de la educación pública. Las dos cosas son ciertas», agregó.

Massa

Sin mencionar al candidato de Unión por la Patria, el Presidente Alberto Fernández destacó una serie de datos económicos que lo tienen a Sergio Massa como protagonista. Valoró en ese sentido la reducción del desempleo, la tasa de actividad económica más alta en siete años, y el desarrollo de la obra pública en sus cuatro años de gobierno.

Pero la referencia indirecta a Massa llegó cuando el mandatario destacó que «mientras otros lo prometieron y no cumplieron, nuestro gobierno logró que solo 90.000 trabajadores en todo el país paguen Impuesto a las Ganancias«. La medida fue el motor del relanzamiento de la candidatura de Massa luego de las PASO.

Política, empresarios y murmullos

La visita del Presidente a IDEA no estuvo exenta de polémicas. El mandatario arengó a los empresarios más importantes del país en relación al momento crítico que atraviesa el país, y los invitó a dejar atrás la grieta.

«Hay que terminar con la grieta que ha sido muy insana para la Argentina. Respetemos el estado de derecho. La democracia no está en riesgo durante su 40º aniversario, pero le debe mucho a los ciudadanos» manifestó. Reforzó la idea y dijo «si no nos respetamos en las diferencias estamos en un problema enorme, porque podemos llegar a caernos en la grieta. El tiempo que se viene es el de la unidad nacional», indicó.

«Si no nos respetamos en las diferencias estamos en un problema enorme, porque podemos llegar a caernos en la grieta. El tiempo que se viene es el de la unidad nacional»

La polémica llegó cuando el Presidente citó al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Mientras hablaba acerca de cómo los impuestos vuelven a los ciudadanos en obras aseguró: «Con Coqui Capitanich vamos a inaugurar un acueducto que es el más largo de Latinoamerica». El murmullo que se elevó en la sala fue ensordecedor.

El salón de eventos del Sheraton Mar del Plata estaba plagado de empresarios de las corporaciones más importantes del país, pero incluso de varios referentes políticos de Juntos por el Cambio, como el ex ministro de producción Dante Sica, el ex ministro y diputado nacional del PRO, Rogelio Frigerio o la diputada del PRO Silvia Lospenato.

Sin embargo, la crítica más escuchada en los pasillos al finalizar el discurso fue una estruendosa omisión del mandatario: en más de una hora de discurso, Alberto Fernández no mencionó la palabra «inflación» ni una sola vez.