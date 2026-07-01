Alimentación del Futuro: llega la segunda edición del premio a la innovación en nutrición y bienestar

En contexto signado por profundos cambios de hábito en el consumo, en las formas de alimentarse y en la relación con el medio ambiente, la innovación orientada a mejorar la nutrición, el bienestar humano y la calidad de vida, es esencial e imprescindible.

En ese marco, llega la segunda edición del Premio «Alimentación del Futuro», abierto a empresas, emprendedores, investigadores, instituciones y especialistas de toda América Latina que innovan en alimentos e ingredientes para consumo humano.

Con la convocatoria del Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria (CIATI) y la Fundación Ciencia para el Ser, la iniciativa busca contribuir al bienestar y la nutrición de la población, transformando así la forma en cómo se producen y consumen los alimentos de forma más sostenible.

Bajo la atenta mirada y la probada trayectoria de ambas instituciones, el concurso valora especialmente el uso de materias primas locales, el aprovechamiento de subproductos y la viabilidad de escalar la innovación presentada al estadío de producción industrial.

El Premio «Alimentación del Futuro» busca propuestas que conjuguen salubridad, nutrición, accesibilidad, buen sabor y procesos sostenibles, con potencial real y verdadero de llegar al mercado y convertirse en productos de alcance masivo.

En otras palabras, la búsqueda se centra en propuestas novedosas y creativas que logren conjugar salubridad, nutrición, accesibilidad, buen sabor y procesos sostenibles, con potencial real y verdadero de llegar al mercado y convertirse en productos de alcance masivo.

Premio en dólares y asistencia técnica especializada

Los ganadores de la segunda edición del Premio «Alimentación del Futuro» recibirán aportes no reembolsables en dólares y la posibilidad de recibir capacitación especializada para escalar el proyecto. El primer puesto recibirá USD 10.000, el segundo se hará con USD 5.000 y el tercero USD 4.000. Además, todos los premiados contarán con mentoría técnica y estratégica brindada por la Fundación IDEX.LA.

También se otorgarán dos menciones especiales con un premio de USD 3.000 cada una: «Sostenibilidad», para la propuesta más destacada en economía circular e impacto ambiental, y «Alimento Social», para aquella que promueva el acceso a una alimentación de calidad en contextos vulnerables.

Dato US$ 10.000 Lo que recibirá el primer puesto del Premio "Alimentación del Futuro" convocado por el CIATI y la Fundación Ciencia para el Ser.



Las cinco propuestas mejor evaluadas accederán también a espacios de vinculación con empresas líderes de la industria alimentaria global y a visibilidad en espacios clave del ecosistema de innovación regional.

Plazos y condiciones

Las postulaciones están abiertas desde el 23 de junio hasta el 2 de agosto de 2026. La entrega de premios se realizará el 22 de octubre, en el marco de la primera edición de Crossing Over Bio Expo LATAM, un encuentro dedicado a la biotecnología e innovación, del que se prevé participen más de 100 empresas y organizaciones, más de 3000 asistentes y más de 50 speakers internacionales.



Los interesados en aplicar al premio con su propia iniciativa o proyecto pueden encontrar las bases y condiciones de la segunda edición del Premio «Alimentación del Futuro» ingresando en el sitio https://alimentaciondelfuturo.com.ar/ y ante posibles consultas, contactar a: alimentaciondelfuturo@ciati.com.ar