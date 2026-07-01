Nación aprobó aumentos en las tarifas de luz y gas: de cuánto es la suba y qué dijo sobre las bonificaciones por subsidios

Julio 2026 llegó con nuevos aumentos. El Gobierno nacional, con la publicación del Boletín Oficial, confirmó subas para las tarifas de luz y gas. Los incrementos entraron en vigencia este miércoles 1 de julio.

Aumentos de luz aprobados

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), a través de las resoluciones 205/2026 y 206/2026, aprobó en el inicio de este nuevo mes los nuevos cuadros tarifarios para Edesur y Edenor.

La medida, según el organismo, cumple con el objetivo de continuar con la adecuación de los precios de la energía eléctrica y actualizar la remuneración de la distribuidora para que mantenga su valor real.

El ENReGE informó que el nuevo esquema tarifario y los criterios de facturación deberán se aplicados por ambas distribuidoras a partir de las 00 horas del 1 de julio 2026.

Los ajustes alcanzan tanto a usuarios residenciales con y sin subsidios como a otras categorías de consumo. El organismo resaltó que para el cálculo, se tomó en cuenta la evolución del Índice de Precios Internos al pro Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el mes de referencia, ambos índices arrojaron variaciones del 2,51% y 2,15%, por lo que esto resultó en un ajuste del componente de distribución del 2,39% para las dos empresas mencionadas.

De acuerdo a lo establecido en las resoluciones publicadas, Edenor registró un incremento que elevó su ajuste total del Costo Propio de Distribución al 2,95%; mientras que Edesur subió su CDP un 2,76%. El Gobierno resaltó que los usuarios residenciales con subsidio verán reflejado en su boleta el monto correspondiente bajo el rótulo «Subsidio Estado Nacional».

Usuarios Edesur: en los anexos de la resolución se detalla que los valores que rigen para los hogares que no reciben subsidio del Estado, a partir de julio pagarán un cargo variable de $153,935 por kWh en la franja de menor consumo, con un cargo fijo de $1.674,55 por mes.

Por su parte, los clubes de barrio y de pueblo, junto con las entidades de bien público, tienen un cuadro tarifario propio que los equipara a los usuarios residenciales con subsidio.

en los anexos de la resolución se detalla que los valores que rigen para los hogares que no reciben subsidio del Estado, a partir de julio pagarán un cargo variable de $153,935 por kWh en la franja de menor consumo, con un cargo fijo de $1.674,55 por mes. Por su parte, los clubes de barrio y de pueblo, junto con las entidades de bien público, tienen un cuadro tarifario propio que los equipara a los usuarios residenciales con subsidio. Usuarios Edenor: en el noroeste de CABA y los municipios -tanto del norte y noroeste- del AMBA, la distribuidora detalló que para hogares que reciben subsidio del Estado, la tarifa de julio mantendrá el subsidio que cubre únicamente los primeros 300 kWh consumidos cada mes y el excedente se factura a precio pleno.

En la franja más baja (hasta 150 kWh), el cargo variable con subsidio es de $69,303 por kWh, pero el valor se duplica a $155,504 por kWh para el consumo que supera ese umbral en la categoría R2. En tanto, en el esquema de los clubes de barrio y de pueblo, se reiteró que accederán a un cuadro tarifario propio que los equipara a los hogares con subsidio.

Aumento de gas

Respecto al gas, el ENReGE aprobó también nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras de gas con aumentos que irán a la par de las bonificaciones extraordinarias para los usuarios con subsidios focalizados. Los ajustes fueron publicados en la resolución 175/2026 de Metrogas Sociedad Anónima y la 204/2026 de Naturgy BAN S.A.

En las resoluciones se marcó la diferencia entre usuarios residenciales teniendo en cuenta las categorías según su nivel de consumo mensual (R1, R2 y R3, con subcategorías, y R4 para los consumos más altos). De acuerdo a lo establecido, para los usuarios sin subsidios de Metrogas en Capital Federal, el cargo fijo mensual será de $22.606,14 en las categorías R1 a R3, y de $85.449,38 para R4.

Para los usuarios de Naturgy BAN en la subzona Buenos Aires Norte sin subsidio, el cargo fijo mensual será de $19.694,91 para las categorías R1 a R3, y de $74.776,64 para R4. Los usuarios que no tienen subsidio, pero acceden a una tarifa diferencial del 70% pagan proporciones menores

Qué dijo sobre las bonificaciones por subsidios

En simultáneo, la Secretaría de Energía anunció la prórroga de la bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas para los hogares beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). En el texto argumentaron que se fijó «a fin de asegurar la gradualidad de la reestructuración del régimen de subsidios energéticos y la previsibilidad de los montos de facturación de los servicios».

La resolución también se publicó en Boletín Oficial y alcanza a usuarios de gas natural y gas propano indiluido por redes.

En cuanto a los usuarios de electricidad, el beneficio será diferente: una bonificación del 16,59% sobre un consumo base de 300 kWh mensuales.

Nación indicó que será el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enargas) quien deba implementar los cambios en los cuadros tarifarios y luego notificar a distribuidoras y licenciatarias.

Con información de Infobae