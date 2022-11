Álvarez: “La inflación del año que viene será más alta que la de este año”

Rodrigo Álvarez, Bituin Inversiones.

El economista Rodrigo Álvarez estuvo esta semana en la ciudad de Neuquén para el lanzamiento de Bituin Inversiones. Se trata de la concreción de un proyecto que definen como un espacio de oportunidades entre decisiones de inversión y objetivos patrimoniales. En este marco, el economista accedió a dialogar en exclusiva con Pulso acerca de los temas que marcan la agenda económica tanto a nivel provincial como nacional.

PREGUNTA: ¿Qué nos puede contar de Bituin Inversiones?

RESPUESTA: Estamos muy contentos con el lanzamiento en Neuquén. Es un proceso que ya tiene 10 años, y quisimos ponerle una marca que de alguna forma sea el paraguas de todo el trabajo que venimos haciendo. Por eso Bituin. Lo que también hicimos fue sumar acuerdos con más sociedades de bolsa para lograr un mejor “matcheo” entre las necesidades del cliente y el perfil de la casa de inversión. Venimos incorporando negocios alternativos que para el resto de las sucursales significa traer algún inversor a Neuquén para invertir en real estate o poner alguna ficha en alguna empresa, y para los ahorristas, inversores y Pymes de Neuquén es mirar e invertir en negocios afuera. La oficina de Neuquén pasa a ser el pilar de todo nuestro negocio.

P: ¿Qué mirada tiene de Neuquén?

R: Neuquén ha tenido una performance muy buena. En esta última década creció 35% acumulado, mientras que la nación creció cero. Neuquén ya es una realidad, demostró que el recurso tiene una productividad fenomenal. No hay chances de que la Argentina salga si Neuquén no multiplica su aporte. Hoy la Argentina tiene un nivel de crédito ridículo. Es imposible acelerar el ritmo de crecimiento sin financiamiento. El financiamiento local es imposible porque no tenés moneda con estos niveles de inflación, y el internacional está cerrado por el cepo, por la brecha cambiaria. El problema es que el año que viene muy probablemente vamos a estar hablando de una inflación del 120%.

P: ¿La inflación del año que viene será más alta que la de 2022?

R: Va a ser más alta que la de este año. Y es probable que para empezar a ver bajas sostenidas de la inflación tengamos que esperar hasta el 2025. El próximo gobierno no va a poder sacar el cepo de un día para el otro, sería un error hacerlo. Tendremos al menos tres años de esta configuración macroeconómica.

P: ¿Cómo ve a Vaca Muerta?

R: En Vaca Muerta las empresas reinvierten las utilidades, pero no están generando un shock de la manera que podrían. Tenés una Ferrari que la estás manejando a 40. La dirigencia tiene que pensar en herramientas mucho más agresivas para generar un puente que mejore las condiciones económicas de esta transición y aliviane las presiones. Vaca Muerta va a seguir creciendo. Aun con el ritmo de inversiones actuales, en los próximos 8 años Neuquén va a duplicar su Producto Bruto Geográfico, la provincia se va a duplicar en términos económicos. Hay que acelerar aún más, con la reinversión de las utilidades de las empresas no alcanza para sacar a la Argentina. No podemos esperar 4 años que venga un iluminado y plantee un plan de estabilización que tenga éxito.

P: ¿Es sostenible continuar con tantos tipos de cambio?

R: El Gobierno está frenando la devaluación, pero la devaluación de un golpe. En cambio el Gobierno está operando sobre las importaciones con restricciones y discrecionalidad. Es una respuesta extremadamente tardía a lo que Cristina llamó en algún momento “el festival de importaciones”. Todos sabemos que no hay un activo más barato en Argentina que el dólar al tipo de cambio oficial. Pero Massa optó por restringir en cantidades, lo que va a tener efectos sobre el nivel de actividad económica y sobre la inflación.

P: ¿Los agentes económicos no se anticipan a esa dinámica?

R: Los precios se ajustan en promedio en la economía cada 3 semanas, y los salarios cada 6. La gente a partir de abril o mayo va a empezar a incorporar los lineamientos del plan económico del gobierno que venga. Esto implica adelantar inflación y movimientos del tipo de cambio, el gobierno que viene va a querer hacer todos los ajustes al principio. Entonces, ¿quién te va a liquidar exportaciones en junio sabiendo que en diciembre lo va a poder hacer a otro tipo de cambio? ¿Quién no va a adelantar importaciones? ¿Quién no va a cargar a precios la expectativa del salto devaluatorio? Cuando los precios, en su gran mayoría, todavía no ajustaron al tipo de cambio libre. En promedio, toda la economía aun sigue más cerca del tipo de cambio oficial, y eso el año que viene eso se va a empezar a cargar en precios, se va a adelantar.

P: ¿Qué mirada tiene respecto de la dispersión política dentro de la oposición y del oficialismo?

R: A medida que se acerquen las elecciones esto va a converger a lineamientos un poco más claros. Por la visión de la oposición e incorporando una chance elevada de que sea gobierno a fines del año que viene, los ajustes de precios relativos se van a producir rápido. Tiendo a pensar que será mucho antes de las PASO. Creo que la oposición también tiene una responsabilidad, empezar a comunicar. Ya tuvimos este año un episodio con la deuda en pesos que, producto de imprudencias de manejo de algunos actores del mercado de capitales más la incertidumbre, la renuncia de Guzmán y las indefiniciones políticas, pusieron a la Argentina en el rango de la alta inflación. Es un escenario extremadamente delicado. La oposición va a tener que empezar a unificar un discurso macroeconómico constructivo, porque si tiene la misma lógica que el de Alberto Fernández cuando resultó electo, están jugando con fuego.

PERFIL

Rodrigo Álvarez es Licenciado en Economía (Universidad Católica Argentina).

Ha asesorado y desarrollado diversos proyectos combinando sus recursos técnicos y su intuición empresaria. Tiene probada experiencia en el análisis político, económico, sectorial y financiero.

Desde 2019, ha focalizado su consultoría en Neuquén y Vaca Muerta.

Recientemente ha lanzado Bituin Inversiones en la provincia.