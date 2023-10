Argentina pagó U$S 190 millones al Club de París y cayeron las reservas del Banco Central.

El Gobierno argentino canceló este lunes vencimientos con organismos internacionales por U$S 228 millones, entre los que se encuentra un desembolso al Club de París por U$S 190 millones. El pago ocurrió como parte del acuerdo de refinanciación de la deuda que Argentina mantiene con esa entidad por un total de U$S 2.400 millones.

Asimismo, se realizaron pagos al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIF), a la Confederación Andina de Fomento (CAF) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Estos pagos impactaron de lleno en las reservas del Banco Central (BCRA), que cayeron desde los U$S 26.920 millones hasta los U$S 26.635 millones del viernes al lunes. Los datos de la autoridad monetaria muestran que el nivel de reservas brutas se redujo en 285 millones de dólares.

Cómo es el acuerdo de pago entre Argentina y el Club de París

El Ministerio de Economía firmó en octubre del año pasado un acuerdo con el Club de París que prevé dos pagos semestrales de capital e intereses hasta 2028.

El convenio, además, explica que el 40% del saldo pendiente sea cancelado a lo largo de 2024. Según habían estimado en Economía, los pagos anuales oscilarán entre USD 240 y 390 millones por año y fueron estimados para que caigan en los momentos en que el calendario de deuda debería estar más aliviado.

Desde el año próximo y también durante 2025 tendrán lugar los cuatro pagos más onerosos a ese grupo de países. La tasa de interés ponderada es de 4,5% anual. En un principio, el interés es de 3,9% y ascenderá paulatinamente. Desde este mes trepará a 4,5% y que volverá a aumentar hasta 5,2% por ciento en abril de 2027.

Massa postergó pagos al FMI

Los dólares financieros y la posibilidad mantenerlos durante las semanas previas a las elecciones serán uno de los elementos que Massa seguirá con mayor atención, aunque también el frente de las reservas.

A lo largo de octubre el Poder Ejecutivo afrontaba tres instancias de pago al organismo y determinó unificar todos los giros hacia el último día del mes, tal como había realizado en junio y julio, mientras todavía renegociaba el acuerdo con el staff técnico. El calendario original estipulaba un primer pago el 6 de octubre por U$S 1.280 millones, otro el 12 de octubre por U$S 640 millones y un tercero por U$S 673 millones, el último día de octubre. Ahora pagará los USD 2.600 millones, todos juntos, el último día de octubre, ocho días después de las elecciones.