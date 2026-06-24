Banco Macro recibe una línea de financiamiento del BID Invest por US$200 millones para impulsar créditos a pymes

Desde la entidad destacaron que la elección de Banco Macro por parte de BID Invest representa un reconocimiento a la trayectoria, la solidez institucional y el trabajo que desarrolla el banco en todo el territorio argentino.

Banco Macro, una de las principales entidades financieras privadas de Argentina, fue seleccionado por BID Invest, el brazo del sector privado del Grupo BID, para recibir una línea de financiamiento de hasta US$200 millones destinada a ampliar el acceso al crédito productivo para pequeñas y medianas empresas de todo el país.

La operación busca fortalecer el financiamiento para el sector pyme y tendrá un foco especial en las provincias del Norte Grande, una región que históricamente enfrentó mayores dificultades para acceder al crédito. Según se informó, la iniciativa apunta a promover la inversión, el empleo y el desarrollo productivo en distintas economías regionales.

Desde la entidad destacaron que la elección de Banco Macro por parte de BID Invest representa un reconocimiento a la trayectoria, la solidez institucional y el trabajo que desarrolla el banco en todo el territorio argentino. La institución mantiene una fuerte presencia en las economías regionales y busca consolidar su rol como actor clave en el financiamiento productivo.

Financiamiento para impulsar la producción

“A través de nuestro acuerdo con BID Invest, ponemos US$200 millones a disposición de las PyMEs, el comercio y la producción. Queremos ser un aliado estratégico para emprendedores y empresarios PyME, facilitando el acceso al crédito donde más se necesita, especialmente en el Norte Grande, para impulsar la inversión, el empleo y el desarrollo productivo con una visión verdaderamente federal”, afirmó Jorge Brito, presidente de Banco Macro.

La operación forma parte de la Estrategia de País del Grupo BID con Argentina 2025-2028, que tiene entre sus objetivos promover la modernización productiva y mejorar el acceso al financiamiento para empresas.

Apoyo a las economías regionales

Un aspecto central del acuerdo es el fortalecimiento del crédito para empresas radicadas en las provincias del Norte Grande. Desde Banco Macro señalaron que esta orientación es coherente con el perfil federal de la entidad y con su histórica presencia en distintas regiones del país.

Las pequeñas y medianas empresas representan una parte fundamental del entramado productivo argentino y generan una porción significativa del empleo formal. En ese contexto, el acceso a herramientas financieras resulta clave para acompañar su crecimiento y consolidación.

Desde la entidad remarcaron además que esta línea de financiamiento refuerza su estrategia de acompañar el desarrollo económico de las comunidades donde opera, impulsando proyectos productivos y fortaleciendo las economías regionales.

La iniciativa también representa una señal de confianza por parte de BID Invest, organismo que administra una cartera de aproximadamente US$22.000 millones en activos y tiene presencia en 25 países. Con esta operación, Banco Macro busca consolidar su posicionamiento como uno de los principales actores del sistema financiero privado argentino y un socio estratégico para el crecimiento del sector productivo.