Blanqueo de bienes: qué dijo AFIP sobre los monotributistas y su recategorización

La AFIP aclaró que los monotributistas no serán recategorizados tras blanquear activos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) emitió una nueva resolución en el marco del Régimen de Regularización de Activos, con el objetivo de aclarar que los monotributistas no serán investigados ni recategorizados tras blanquear bienes.

Esta medida responde a las dudas que surgieron entre pequeños contribuyentes, quienes temían que la exteriorización de sus activos pudiera ser utilizada para excluirlos del Régimen Simplificado y trasladarlos al régimen de autónomos.

Mediante la Resolución General 5561, la AFIP confirmó que los monotributistas que declaren bienes en el marco del blanqueo no serán objeto de investigaciones retrospectivas.

Esto significa que el organismo recaudador no podrá utilizar la tenencia de bienes declarada para recategorizar o excluir a los monotributistas del régimen, ni tampoco podrá investigarlos por los períodos anteriores a la declaración.

El texto de la resolución aclara que la exteriorización voluntaria no debe considerarse un antecedente para la exclusión o recategorización de los pequeños contribuyentes, lo que ofrece tranquilidad a los monotributistas que quieran regularizar su situación. Este apartado ya había sido incluido en otros regímenes de blanqueo anteriores, pero su ausencia inicial en la nueva normativa generó incertidumbre entre los contribuyentes.

Blanqueo de bienes y un alivio para los monotributistas

Días atrás, el tributarista Sebastián Domínguez advirtió en Ámbito sobre el vacío legal que existía respecto al tratamiento de los monotributistas en el actual Régimen de Regularización de Activos. Según explicó, la ley no hacía referencia explícita al Régimen Simplificado, limitándose a eximir a los contribuyentes de obligaciones relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ganancias y Bienes Personales.

La preocupación radicaba en que no se especificaba que los bienes blanqueados por los monotributistas no pudieran ser utilizados por la AFIP para recategorizar a los pequeños contribuyentes y pasarlos al régimen de autónomos. Con esta nueva resolución, la AFIP busca evitar que se investigue el origen de los fondos declarados bajo la suposición de que se trata de dinero sobre el cual no se pagaron impuestos en su momento.

Blanqueo de obras en construcción: nueva reglamentación

Además de aclarar la situación de los monotributistas, la AFIP también avanzó en la reglamentación sobre cómo deberán proceder los contribuyentes que deseen ingresar al blanqueo de obras en construcción. En este sentido, la resolución establece los requisitos que deberán cumplir quienes quieran regularizar mejoras en inmuebles o edificaciones que se encuentren en proceso.

Para acreditar la valuación de las obras o mejoras, los contribuyentes deberán presentar facturas o documentación equivalente que respalde las inversiones realizadas en cada etapa del proyecto.

Alternativamente, podrán adjuntar informes técnicos elaborados por profesionales competentes, certificados de grado de avance de la obra o contratos de locación de obra, entre otros documentos que acrediten fehacientemente el valor de las mejoras realizadas.

Esta reglamentación busca facilitar el ingreso al blanqueo de aquellos contribuyentes que han invertido en obras de construcción, permitiéndoles regularizar las mejoras realizadas en sus propiedades. Con esta medida, la AFIP brindó claridad sobre los requisitos que deberán cumplir los interesados en blanquear inmuebles en proceso de construcción.