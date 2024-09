Un asesor de Milei explicó qué debe pasar para salir del cepo y dijo que la inflación «va a colapsar» en 2025

Durante su visita a la ciudad de Neuquén, y en la previa de su disertación en la jornada Pulso, el economista Ramiro Castiñeira, cercano al presidente Milei, hizo un análisis de las principales variables y medidas que marcan la actualidad económica del país.

PREGUNTA: En la semana se hizo oficial el veto a la ley de reforma jubilatoria. ¿Cuán relevante es en términos fiscales?

RESPUESTA: Durante las últimas dos décadas el gasto público se duplicó, en la inmensa mayoría de los casos sin tener la menor idea de cómo financiarlo. Terminaron expropiando empresas, terminaron expropiando ahorros como las AFJP, terminaron vaciando el Banco Central, reventando el campo con las retenciones, reventando las pymes con los impuestos. Es una constate de la vieja política para ver si pueden garronear o comprar un voto. Aumentaron la deuda pública en 300.000 millones de dólares en estas dos décadas y reventaron la moneda argentina. La política no quiere entender que toda esa forma de hacer política se acabó. El equilibrio fiscal no se negocia en ninguno de los escenarios macroeconómicos porque te asegura dos cosas. Primero no seguir aumentando la deuda pública y, segundo, la estabilidad de precios dado que no vas a emitir moneda para financiar el Estado. Los grandes problemas que tiene la macroeconomía hoy, que son la gran cantidad de vencimiento que hay de deuda pública o el lanzado proceso inflacionario que teníamos hasta hace muy poco, fueron justamente por la irresponsabilidad fiscal con que se manejan desde el Congreso, donde durante década y media estuvieron aprobando presupuestos con déficit fiscal de 2, 3 o 4 puntos del PBI que después duplicaban. El peronismo se fue con un déficit fiscal de 15 puntos del PBI.

P: Considerando también el cuasifiscal.

R: Por supuesto, porque es parte del déficit. La magnitud del déficit fiscal llevó a descalabros macroeconómicos, a una tragedia humanitaria en Argentina donde ya el 50% de la población es pobre y la otra mitad subsiste con salarios realmente bajos después de la destrucción que se hizo durante la última década y media. Estoy a favor del veto de la ley de movilidad jubilatoria, el equilibrio fiscal no se va a negociar. Largaron un proyecto de ley equivalente a un gasto público de 1,2% del PBI, sin decir nada de cómo financiarlo. Argentina demostró que las fórmulas keynesianas son ridículas, porque hace 15 años que no crece con esas ideas. Lo único que hicieron fue aumentar la deuda pública y aumentar el proceso inflacionario hasta el 300% interanual. El Gobierno al llegar tuvo que abortar una lanzada hiperinflación que tenía la Argentina.

P: ¿Cómo creés que va el Gobierno en la convergencia inflación-devaluación y cuán cercana ves la salida del cepo?

R: Para ganarle a la inflación se requiere equilibrio fiscal, que es la fase 1. Lo que se logró en los primeros 6 meses del año fue llevar un déficit fiscal de 15 puntos del PBI a cero en junio. Se tardó medio año en equilibrar las cuentas públicas. Luego el Gobierno pudo lanzar la fase 2, que es cerrar los grifos, la emisión cero. El Banco Central puede asumir el compromiso de dejar de emitir porque ya cerró todos los grifos de emisión monetaria, el principal de ellos es todo el déficit fiscal y el cuasifiscal. Igualmente quedó un charco de liquidez en la macroeconomía, así que la fase 2 no solo es cerrar los grifos, sino secar la plaza. La reactivación económica, que ya arrancó, va a absorber toda esa liquidez y la va a transformar. Cuando el sector privado quiera pesos, le va a tener que devolver los instrumentos de corto plazo al Estado, y el Estado le va a dar los pesos ya emitidos, porque no se van a emitir nuevos, hay liquidez encapsulada. A medida que se logra esta demanda genuina de base monetaria desde el sector privado, se logrará equilibrar la oferta y la demanda de pesos, y ahí vas a entrar a la fase 3 que es la liberación del mercado cambiario. ¿Cuándo? Los tiempos esos no los dice el Gobierno, lo dice el mercado. La recuperación del crédito en Argentina es a tal velocidad que los instrumentos se tienen que desarmar a ritmo de casi dos billones de pesos mensuales para volver a prestarlo al sector privado. Y si finalmente el RIGI impulsa inversiones, también va a haber demanda de pesos por ese motivo.

P: Sobre la reactivación económica, el último dato del EMAE fue negativo. ¿Cómo considerás que va a ser esa recuperación?

R: Vamos al relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central. No es mi opinión, sino el del consenso del mercado, que te está hablando de que este año la economía estaría cayendo en torno al 3% y el año que viene la economía estaría rebotando en torno al 3%. Yo estoy dentro del escenario optimista, la economía va a rebotar un 4% gracias a que la inflación va a colapsar a menos de 20% en el año. Argentina va a pasar de una inflación del 300% que dejó la explosión del plan Platita a menos del 20% el año que viene.

P: ¿Creés el tipo de cambio real está artificialmente apreciado?

R: Un efecto típico del atraso cambiario es el déficit comercial. Tanto Cristina como Alberto Fernández abusaron del atraso cambiario, y los dos se despidieron con importantes déficits comerciales, y ni hablar del déficit en cuenta corriente. Este año el superávit comercial, por las estimaciones del REM, va a ser superior a los 18.000 millones de dólares, el más importante de las últimas dos décadas. Para hablar de atraso cambiario con un superávit comercial de 18.000 millones de dólares hay que ser, al menos, aventurado. Luego, el salario bruto del sector registrado está en torno a los 1.000 dólares, como el de México, el de Brasil, el de Colombia… Es decir que Argentina tiene un salario en dólares similar a la región. Una característica del atraso cambiario es que uno tiene un salario muchísimo más alto que de la región, cosa que tampoco se observa, ni hay que hablar si lo comparamos con Chile o Uruguay que todavía estamos por debajo. Imagínate que el año que viene el rebote económico te absorbe parte del saldo comercial, ¿pero el RIGI cuánto va a traer? Ya hay anuncios de inversiones por 100.000 millones de dólares. Si el RIGI arranca, dólares va a haber en Argentina.

PERFIL

Ramiro Castiñeira

– Graduado como licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

– Completó la maestría en economía en la UBA.

– Es el director de la consultora Econométrica.

– Se desempeña como profesor de posgrado en la Universidad del Salvador.

– Tiene 20 años de trayectoria en consultoría económica.

– Integra el Consejo de Asesores del presidente Javier Milei.

– Tiene activa participación en los medios de comunicación.