Cómo funcionará la tarjeta de débito en dólares y cuál será el impacto en la economía post-cepo

El Gobierno, a través del ministro de Economía, Luis Caputo, avanzó en la propuesta de permitir el uso de una tarjeta de débito en dólares dentro del país. Aunque, esta iniciativa está atada a la liberación del cepo cambiario, un proceso que, si bien aún no tiene una fecha clara, es uno de los horizontes que ve Javier Milei.

Esta medida, parte de un plan más amplio para que los argentinos puedan gastar los dólares que tienen fuera del sistema, apunta tanto a los ahorros debidamente declarados como a los que serán blanqueados a través de las cuentas especiales del Régimen de Exteriorización de Activos (CERA).

Sin embargo, según publicó Infobae, la implementación de este instrumento financiero está atada a la liberación del cepo cambiario, un proceso que, si bien aún no tiene una fecha clara, podría estar más cerca de lo que parece.

Desde hace meses, las principales empresas de tarjetas de crédito y débito, como Visa y Mastercard, trabajan en conjunto con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las empresas adquirentes —aquellas que brindan servicios de pago a los comercios— para habilitar este tipo de transacciones en el territorio nacional.

Aunque el sistema ya permite que las tarjetas de débito en dólares sean utilizadas para compras en el exterior, su funcionamiento dentro del país enfrenta complicaciones relacionadas con las restricciones cambiarias y la operación del tipo de cambio.

Débito en dólares y un objetivo claro: el uso de la moneda extranjera fuera del sistema

El Gobierno tiene como objetivo facilitar que los argentinos utilicen los dólares que están «fuera del sistema» de dos maneras. Primero, incentivando el depósito de dólares en cajas de ahorro bancarias, una vez que estos sean debidamente declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Actualmente, muchos de esos dólares se encuentran en cajas de seguridad, tanto en billetes de cara chica como de cara grande.

Segundo, promoviendo que quienes opten por blanquear dólares depositen esos fondos en cuentas CERA, que están diseñadas específicamente para el blanqueo de capitales y que estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.

Una vez depositados los fondos, la intención es que las tarjetas de débito puedan vincularse tanto a las cuentas CERA como a las cajas de ahorro en dólares. Sin embargo, a día de hoy, la posibilidad de usar esas cuentas a través de débito está restringida a compras en el extranjero. El verdadero desafío radica en permitir que esas mismas cuentas puedan ser utilizadas dentro del país.

Débito en dólares: problema del cepo y las restricciones cambiarias

Uno de los principales obstáculos para que la tarjeta de débito en dólares se popularice es la existencia del cepo cambiario. La normativa actual impone múltiples restricciones a las operaciones en moneda extranjera, y si bien el gasto en dólares desde una cuenta en dólares no presenta inconvenientes, la situación cambia cuando se intenta realizar una compra en pesos.

En este caso, la transacción implica una conversión de dólares a pesos que está sujeta a impuestos, topes y otras regulaciones establecidas por el Gobierno, lo que complica el desarrollo del sistema.

Para los bancos y las empresas de tarjetas de crédito, esta conversión representa un costo operativo adicional y un riesgo cambiario que, en el contexto actual, no están dispuestos a asumir. De hecho, fuentes del sector financiero sostienen que, mientras persista el cepo, la implementación de este tipo de tarjetas será limitada, ya que los costos operativos superarían los beneficios.

Sin embargo, consideran que si el Gobierno avanza en este plan, podría ser una señal de que la liberación del cepo está más cerca.

Débito en dólares: el rol del Banco Central y las expectativas del sector financiero

Desde el Banco Central aseguran que no es necesaria ninguna modificación normativa para habilitar el uso de las tarjetas de débito en dólares en el país. Argumentaron que cualquier banco podría, en teoría, permitir que sus clientes utilicen sus tarjetas de débito para realizar compras tanto en dólares como en pesos, si así lo desean.

Sin embargo, hasta ahora, las entidades financieras y las empresas emisoras de tarjetas no han avanzado en ese sentido debido a motivos comerciales y las complicaciones derivadas del cepo cambiario.

Por otro lado, Mastercard señaló que la compañía está en conversaciones con el regulador y con los actores clave del ecosistema de pagos para habilitar el uso de las tarjetas de débito en dólares dentro del país.

Además, la empresa indicó que esperan que en el segundo semestre de 2024 se habilite la posibilidad de utilizar tanto tarjetas de débito como de crédito y prepago para gastar dólares en territorio argentino. Subrayaron que para esto último será necesario realizar modificaciones en el marco normativo vigente, lo cual requerirá tiempo.

El impacto del blanqueo en el uso de la tarjeta de débito en dólares

El blanqueo de capitales también juega un papel crucial en este contexto. Durante el anuncio de la tarjeta de débito en dólares, el ministro Caputo señaló que quienes regularicen sus dólares a través de las cuentas CERA podrían estar exentos del pago de la multa del 5% por superar los 100.000 dólares en blanqueo si utilizan esos fondos a través de la tarjeta de débito.

De esta manera, el Gobierno busca incentivar el uso de esta herramienta como una alternativa a la extracción de fondos en efectivo, lo que activaría la multa correspondiente.

Caputo explicó, por ejemplo, que si una persona blanquea 200.000 dólares y desea comprar un automóvil por 50.000 dólares, el uso de la tarjeta de débito le permitiría evitar la multa del 5% que normalmente se aplicaría al retirar esa suma de una cuenta en efectivo. Esto podría ser un incentivo adicional para quienes blanqueen sus dólares y deseen utilizarlos en el mercado interno sin incurrir en costos adicionales.

La tarjeta de débito en dólares: ¿un primer paso hacia la competencia de monedas?

En su discurso, Caputo destacó que el blanqueo acelerará el proceso de «competencia de monedas» en la economía argentina. Ya está permitido que los vendedores facturen sus productos en dólares y que los compradores cancelen las transacciones en esa moneda, sin necesidad de aprobación del Congreso.

Sin embargo, mientras sigan vigentes las restricciones cambiarias, el uso de la tarjeta de débito en dólares será limitado, al menos para compras en pesos.

Por ahora, el Gobierno busca promover el blanqueo de dólares y ofrecer incentivos fiscales para quienes utilicen la tarjeta de débito vinculada a cuentas en dólares. No obstante, hasta que no se eliminen las barreras cambiarias, el uso de esta herramienta financiera no se expandirá a gran escala.