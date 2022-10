Bono de 45 mil pesos para sectores vulnerables: cómo y a quiénes se pagará

El presidente Alberto Fernández anunció el refuerzo económico para sectores vulnerables que el Gobierno tenía en evaluación, junto a una serie de medidas adoptadas en coordinación con el ministro de Economía, Sergio Massa. Lo hizo durante el acto de inauguración de obras en Cañuelas con el que se conmemoró el día de la lealtad peronista, donde además cuestionó con dureza al expresidente Mauricio Macri.

«Vamos a reforzar la ayuda social, vamos a entregar un bono para los más vulnerables, no queremos que nadie quede olvidado», vociferó el presidente en el acto.

Además, con nombre y apellido, el mandatario apuntó contra Macri al leer y cuestionar varios fragmentos de su nuevo libro titulado «Para qué». «Este fin de semana sabiendo que venía el 17 de octubre, hice algo que a los peronistas nos da un poco de dolor de estomago. Quiero conocerlo, y me fui a ver el libro del expresidente a ver qué nos propone«, relató.

Luego, amplió: «ahora, Macri no piensa como nosotros, quiere volver a terminar con el Estado, poner fin a la aerolínea de bandera, terminar con nuestros ferrocarriles. Voy a leerlo textualmente: ‘Debemos tener la valentía de terminar de inmediato con la legislación en materia laboral, previsional, sindical y fiscal y lo vamos a hacer de entrada’. ¡Caray!, resulta que vamos a terminar con todos los derechos de nuestros trabajadores y mujeres, con todos los derechos que conquistamos durante este tiempo«.

«En estos días donde muchas voces se alzan reclamando libertad, han aparecido una serie de personajes que dicen que parece que la libertad en la Argentina no existiera, y que lo que necesitamos para crecer es libertad. Esos cultores de ese falso liberalismo. Nadie quiere más libertad que nosotros», planteó Fernández.

«Como cualquier peronista amo la libertad. Nunca llegamos al poder de otras forma que con el sufragio universal, nunca fuimos parte de los golpes militar, de hecho nos persiguieron, encarcelaron, torturaron, nos hicieron desaparecer y exiliaron. En nombre de la libertad nos quieren imponer el autoritarismo del dinero y la ignorancia y no quiero eso para mi país», resaltó.

Con Agencia Noticias Argentinas

Cuándo, cómo y quiénes recibirán el bono

El presidente detalló que van «a entregar un bono para los sectores más vulnerables, no queremos que nadie quede olvidado. Así como hicimos el IFE, vamos a sacar este bono para los más marginados, olvidados y postergados». Así se refirió al universo al que será destinada la ayuda social y son quienes no reciben ningún tipo de ayuda social. Por lo tanto, quienes tengan un plan social o Asistencia Universal por Hijo, por dar dos ejemplos, no lo recibirán.

El bono se pagará en dos cuotas y, según Fernández, se lanzará en «el transcurso de esta semana».

Se calcula que hay a más de dos millones de personas con posibilidades de anotarse. La inscripción estará a cargo del Anses, pero aún no se detalló cuál será el canal ni los requisitos. La tarea que pueden adelantar quienes estén interesados, es generar su cuenta en el organismo nacional.

Para hacer trámites en Anses de manera digital se debe ingresar a la web con el CUIL y la clave de seguridad social, que también se puede gestionar en el momento. Una vez que se realizó el usuario, se deben actualizar los datos personales y de contacto, lo que permite realizar trámites y recibir notificaciones sobre las prestaciones.

En otro pasaje de su discurso, el jefe de Estado reveló que junto a su ministro de Economía trabaja para «ordenar el tema inflacionario», respaldó las paritarias como herramienta para hacerle frente a la inflación y repasó la serie de anuncios que Massa protagonizó el pasado domingo.

Las medidas centrales giran en torno al financiamiento de herramientas para trabajadores de la economía popular, el plan a 30 cuotas fijas, con tasas subsidiadas, para financiar electrodomésticos y el adelantamiento de la suba del Mínimo no Imponible de Ganancias.