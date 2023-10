Bullrich en IDEA: «Massa no aprendió demasiado cuando lo llevamos a Davos»

En medio de un clima enrarecido por la interna de Juntos por el Cambio y a la misma hora en que Javier Milei dialogaba por su cuenta con nutrido grupo de empresarios, Patricia Bullrich se presentó en el 59° Coloquio de IDEA en Mar del Plata.

Frente a más de 1.000 hombres y mujeres ejecutivos de empresas, la candidata presidencial repasó gran parte de su propuesta de cara al 22 de octubre.

En lo más destacado de su discurso volvió a anticipar que levantará el cepo cambiario desde el día uno de su gobierno, señaló que avanzará en una profunda reforma laboral, que buscará una reforma constitucional que incluya un límite al financiamiento del Estado, y que revisará la estructura de coparticipacion federal.

«Creemos que la coparticipacion no cumple su objetivo. Las provincias más ricas financian a las más pobres y las más pobres son una caja registradora, donde producir o no producir deja de ser importante» sentenció.

«Los planes sociales van a tener terninalidad y condiciones. En 4 años queremos reducir la informalidad, los planes sociales, y el empleo público».

Anticipó además que «los impuestos provinciales no pueden ser anti producción, como es el caso de Ingresos Brutos. Y los impuestos nacionales como Bienes Personales o las retenciones a la exportación, tampoco».

La estrategia de Bullrich para contrarrestar los rumores sobre la falta de apoyo de Mauricio Macri que no deja de coquetear con el libertario, fue rodearse de la plana mayor del macrismo.

En efecto, Bullrich se mostró acompañada por un gran número de referentes de su espacio, como el candidato a vice presidente Luis Petri, el ex ministro de economía Hernan Lacunza, el candidato a gobernador de Buenos Aires Nestor Grindetti, la ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, y el ex ministro de producción Dante Sica.

El tramo más picante del discurso tuvo como destinatario a Sergio Massa, con quien Bullrich se ocupó de polarizar a lo largo de cada intervención. «Nosotros lo llevamos a Massa a Davos, y a los 6 meses nos metió una ley de prohibición de despidos. No hay nada más anticapitalista que eso. Se ve que Massa no aprendió mucho en Davos», disparó.

Más tarde en rueda de prensa, Bullrich desmintió que Milei le haya vaciado su exposicion en IDEA. «Es una mentira que Milei hizo una contracumbre. Es un almuerzo que se hace todos los años. El año pasado estuve yo ahi. Trata de subirse el precio, pero acá el salón estaba lleno»

Al ser consultada por la ausencia del ministro de economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, fue contundente: «Si consideramos que el lema de IDEA es ‘Volvámonos a ilusionar’, Massa no tiene mucho que decir acá, cuando lo que hoy está haciendo un verdadero desastre«.

Argentina tiene todos los recursos productivos. Pero entre ese todo y la nada que recibe la gente, hay un monstruo que es el Estado.

Ante la pregunta sobre las declaraciones del ministro en relación a los especuladores cambiarios indicó que «Massa se tiene que dar cuenta que con más gasto público todas las semanas, el único especulador es él».

En el marco de la presencia de los referentes de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires, Bullrich fue consultado por el caso Insaurralde, y volvió a señalar al ministro de economía.

«Massa no puede decir que simplemente es un error de Martín. Lo de Insaurralde es parte de una matriz de corrupción que solo sirve para esquilmar a nuestra gente. Hay muchos otros barcos de Marbella» afirmó.

Por último la candidata refirió a lo que dejó el debate presidencial y a las perspectivas rumbo a octubre. «Massa y Milei se eligen entre ellos. En el debate quedó a la vista el juego conjunto de Massa y Milei. Agregó que «Massa salió tercero en las PASO y hoy esta muy por detrás porque se vendió como super ministro y no para de perjudicar a los ciudadanos».