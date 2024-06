Cansado de vivir en la Argentina del futuro

Hace unas semanas atrás, en el noticiero de un canal de cable importante, me encontré con una imagen que me impactó y me hizo reflexionar. En el informativo estaba el periodista conectado en forma directa por pantalla con EEUU, más precisamente con un corresponsal que se encontraba en Sillicon Valley, en la entrada de la Universidad de Stanford en California. Allí, el embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Werthein, con su respiración acelerada y caminando rápido afirmaba que el presidente argentino acababa de finalizar una disertación en la prestigiosa universidad organizada por el Instituto Hoover, y que estaban atrasados para llegar a la próxima reunión con el CEO de Google, Sundai Pichai,en la que iban a hablar sobre Inteligencia Artificial y la posibilidad que Argentina se transforme en un polo regional.

Esa imagen me pareció en su momento tan inverosímil, que yo me imaginé en la situación de un individuo que en mayo del año pasado hubiera entrado en coma en el hospital y que despertó en mayo de este año. Y que prendía por primera vez la TV luego de un año desconectado de nuestra vida cotidiana argentina y se encontraba con esa crónica de Milei en la gira. Seguramente habría pensado que estaba delirando, o que todo era un sueño, y posiblemente, lo que veía era la respuesta química de su cerebro a los últimos suspiros de vida que le quedaba.

La verdad, más allá de la ideología política que cada uno profese, es que la Argentina ya hace muchos años que se ha transformado en el país del futuro. Las crisis periódicas, la economía del riesgo país permanente, la inflación ascendente, la economía cerrada por oligopolios y la falta de inversión directa extranjera, nos ha llevado a todo el sector privado a una conversación demencial, donde permanentemente se señala el potencial, pero nunca la concreción. La Argentina del futuro que nunca llega basada en sus recursos naturales extraordinarios, su mano de obra calificada a nivel regional y sus pocos unicornios que buscan mejores horizontes en el exterior. Esa Argentina del “hubiera sido” que sirve como aliciente de una sociedad que no quiere enfrentar su verdad.

La Argentina del futuro que nunca llega sirve como aliciente de una sociedad que no quiere enfrentar su verdad. Gustavo Pérego, director de ABECEB.

En ese contexto, en ese mismo mes de mayo, me invitó un medio de comunicación muy prestigioso de Argentina a un encuentro para debatir el futuro de la minería y energía en nuestro país. Y estando allí, luego de haber participado en un panel sobre las necesidades de estabilidad macroeconómicas para que realmente se realicen inversiones de magnitud, me di cuenta de que desde hace años y años, el sector privado viene repitiendo lo mismo sobre el gran potencial de Argentina y las oportunidades perdidas. Un círculo vicioso declarativo, frustrante, que demuestra la dificultad que tenemos como país de avanzar en proyectos realmente transformadores. La Argentina de la máquina de impedir permanente, que nuevamente se manifestó la semana pasada durante la aprobación de la famosa y retocada Ley Bases, rechazando una vez más que demos un paso adelante.

Los políticos, los empresarios, los medios de comunicación y hasta el vecino de a pie, hablan y discuten sobre el cobre o el litio en Argentina como si fuera una realidad, cuando todavía no tenemos ninguno de los grandes proyectos mineros en la recta final para su construcción y en el caso del litio, aunque con varios proyectos en construcción con distintos grados de avance, la realidad es que tenemos tres operaciones funcionando. Nada más.

El desarrollo de nueva infraestructura de transporte de gas y petróleo, así como los grandes proyectos de GNL, le darían un oxigeno adicional a Vaca Muerta y la llevarían a otro nivel de desarrollo aún se hacen esperar.

La verdad es que hay mucho humo, pero poco fuego produciendo aún en el sector. Pero, por otro lado, si analizamos el sector energético y más precisamente la marca registrada de Vaca Muerta, la sensación que surge en el imaginario colectivo, gracias a la propaganda de varios gobiernos, es que esta es nuestra tabla de salvación en la tormenta económica constante que vive Argentina. Sin embargo, nuestra querida Vaca Muerta, también está muy lejos de cumplir los anhelos de un país que quiere posicionarse como una potencia exportadora de hidrocarburos. El sector ha realizado logros de productividad asombrosos, pero nuestro país todavía no logra romper las marcas históricas de productividad de décadas anteriores. El desarrollo de nueva infraestructura de transporte de gas y petróleo, así como los grandes proyectos de GNL que le darían un oxigeno adicional a Vaca Muerta y la llevarían a otro nivel de desarrollo aún se hacen esperar. Vaca Muerta debe triplicar los aproximados 10 mil millones de dólares de inversión anual, pero con la Argentina de los últimos 25 años, eso hoy es imposible.

La Argentina del futuro para ser la Argentina del presente debe pasar del sueño frustrado a los hechos. Y en ese sentido, una reforma estructural de fondo en Argentina es necesaria. ¿Será suficiente la Ley Bases? ¡Seguramente no! Cambiar la raíz de nuestra estructura regulatoria, administrativa, laboral, económica y productiva es necesario para romper con la inercia decadente del país del futuro que nunca llega. Sin embargo, si esperamos cambiar manteniendo los mismos incentivos perversos de nuestra matriz productiva, entonces como dijo un expresidente, “los argentinos estaremos condenados al éxito”… ¡O al fracaso!