Roca | El móvil de «Rutas en Rojo» concientiza sobre seguridad vial: cómo participar

Durante lunes, martes y miércoles, el programa «Rutas en Rojo» desplegó su tráiler en General Roca, sobre el canalito, frente al monumento a la manzana. La iniciativa, impulsada por el Grupo Sancor Seguros, ofreció tests gratuitos, anónimos y confidenciales para evaluar las capacidades físicas y cognitivas de quienes conducen o están por hacerlo.

“El objetivo primordial del Grupo Sancor Seguros es reducir los siniestros viales y sus consecuencias”, explicó Raúl Vanacloy, representante de la firma en la ciudad. En diálogo con RÍO NEGRO, destacó que «el factor humano está presente en el 88% de las causas de accidentes», y por eso es clave trabajar en prevención.

El móvil cuenta con ocho estaciones informatizadas, donde se pueden realizar dos tipos de pruebas:

Un test psicofísico , que evalúa agudeza visual y auditiva, visión de bajo contraste, concentración, fatiga, coordinación y tiempo de reacción .

Los resultados se entregan en el momento, no es necesario tener licencia de conducir y pueden participar personas desde los 16 años. “Los tests son gratuitos, anónimos y confidenciales. No se necesita saber manejar y están pensados como una herramienta de concientización, no de evaluación formal”, aclaró Vanacloy.

El programa “Rutas en Rojo” nació en 2007 y desde entonces ha recorrido más de 400 ciudades en todo el país, alcanzando la realización de más de 137.000 tests. La propuesta continúa su recorrido por distintas localidades del Alto Valle.

Además del componente educativo, Vanacloy subrayó que el contexto también influye. “El estado de las rutas potencia los errores humanos. Hoy el riesgo de fallecidos en ruta es cinco veces mayor que en zonas urbanas”, afirmó. Entre las principales causas de accidentes, señaló el sobrepaso y los adelantamientos imprudentes.

Para el referente de la aseguradora, la solución requiere un abordaje integral: “La educación y la concientización son nuestra parte, pero el resto —como la infraestructura y los controles— depende del Estado. Por eso, los medios de comunicación y las aseguradoras debemos trabajar muy fuerte en capacitación”.

El paso del tráiler por Roca fue una oportunidad para que vecinos y vecinas tomen conciencia sobre sus propias capacidades al volante. “La gente está muy apurada en la ruta, y si a eso le sumamos rutas deterioradas, el riesgo se multiplica”, concluyó.

Próximas paradas del tráiler en el Alto Valle

General Roca : lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de mayo – Canalito, frente al monumento a la Manzana.

Villa Regina : jueves 15 de mayo – Calle 9 de Julio, frente a la Plaza de los Próceres.

Lamarque: viernes 16 de mayo – Esquina de Dr. Molina y Rivadavia.

Horario de atención: de 9 a 13 y de 16 a 20 horas.